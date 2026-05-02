La Mostra de Teatro ‘Labarta Pose’ bate récords con 49 propuestas presentadas

Las representaciones de la nueva edición de la Mostra comenzarán a finales de este mes EC

El Concello de Zas cerró el período de inscripciones en la IX Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose con un resultado histórico, registrando un total de 49 obras presentadas por compañías de toda Galicia.

Se trata de la cifra más alta en las nueve ediciones del certamen.

Este éxito de participación confirma la consolidación de la Mostra baiesa como una de las principales citas del teatro aficionado gallego, reuniendo propuestas muy diversas tanto en su procedencia como en los estilos y géneros escénicos.

Nunca antes si habían recibido tantas propuestas, lo que evidencia el creciente interés de las compañías por formar parte de esta iniciativa cultural. En cuanto a la procedencia de las obras, destaca la amplia representación territorial.

La ciudad de A Coruña encabeza la lista con siete propuestas, seguida de Ourense con seis y Vigo con cuatro. Santiago de Compostela suma tres obras, mientras que localidades como Cambre, Arteixo, Pontevedra, Lugo o Nigrán cuentan con dos propuestas cada una.

El resto de las candidaturas llegan de municipios como Barco de Valdeorras, Ortigueira, O Carballiño, Carballo, Mugardos, Barreiros, Palas de Rei, Bergondo, Corcubión, Vilagarcía de Arousa, As Pontes de García Rodríguez, Foz, Barrañán, Cuntis, Ferrol, Santa Comba, Narón, O Porriño o Vilanova de Arousa, entre otros, lo que muestra una participación muy repartida por todo el territorio gallego.

En lo relativo a los géneros, la comedia vuelve a ser la gran protagonista, representando casi la mitad de las propuestas (46,94%), con 23 obras.

A ella se suman otras variantes como la comedia musical, la comedia social, la comedia negra o la comedia de enredo.

El drama también tiene un peso importante, con siete propuestas (14,29%), mientras que otros géneros como la tragicomedia, el teatro histórico, el infantil, el esperpento o los monólogos completan la variada oferta. También se registran propuestas híbridas y piezas más singulares.

Las representaciones se llevarán a cabo los días 23 y 30 de mayo; 6, 13 y 20 de junio; mientras que la clausura será el 27 de junio.