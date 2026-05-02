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Zas

Zas une comercio, cultura y gastronomía en la Feira das Letras

Redacción
02/05/2026 23:00
Una de las actividades comerciales celebradas en Baio
Archivo
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El Concello de Zas, en colaboración con la Asociación BaiOn, celebrará del 8 al 10 de mayo la Feira das Letras, una iniciativa que combina promoción del comercio local y programación cultural con el objetivo de dinamizar la vida social del municipio durante todo el fin de semana. 

Durante esos tres días, los establecimientos adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 20% en horario comercial, mientras que la hostelería se sumará con una ruta de tapas que se desarrollará en franjas de mediodía y noche. La propuesta busca incentivar tanto las compras como el consumo en los locales del municipio, generando un ambiente de actividad continua. 

El grueso de la programación se concentrará el sábado y el domingo en la praza Jorge Mira, donde se instalará la carpa de la feria. Habrá presentaciones literarias, encuentros culturales y actividades pensadas para todos los públicos. 

Entre ellas destacan la presentación de obras como ‘Begoña Caamaño’ o ‘Gorrións e Falcóns’, así como la proyección de la película ‘San Simón’. La programación incluye también una amplia oferta de ocio infantil con hinchables, tirolina o rocódromo, además de animación musical a cargo de charangas que recorrerán las calles. 

El domingo, la jornada contará con un encuentro sobre memoria histórica, actuaciones del Mago Antón y nuevas propuestas dirigidas al público familiar. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó que “a Feira das Letras nace coa vontade de apoiar o noso tecido comercial ao tempo que promovemos a cultura como piar fundamental da sociedade”, subrayando que se trata de una iniciativa pensada para convertir el municipio en un punto de encuentro durante el fin de semana.

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