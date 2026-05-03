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Zas

Zas inaugura la exposición 'Cores da alma' en Baio

Redacción
03/05/2026 20:49
Cartel de la exposición ‘Cores da alma’ del artista José Maynat
Cartel de la exposición ‘Cores da alma’ del artista José Maynat
Cedida
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El Centro Sociocultural de Baio acogerá desde mañana lunes la exposición ‘Cores da alma’, del artista catalán José Maynat, en la que también participa su hijo Josep Maynat con varias acuarelas. La inauguración será a las 17 horas y la muestra podrá visitarse de forma gratuita hasta el 30 de mayo. 

La propuesta ofrece un recorrido donde el color cobra protagonismo y se fusiona con la expresión literaria. El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó que “desde o Concello seguimos apostando pola cultura como motor de dinamización social”. La exposición cerrará el actual ciclo cultural, que se retomará en octubre con nuevas propuestas ya confirmadas.

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