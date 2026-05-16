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Zas

Emoción y despedidas en la graduación del IES de Baio

Durante el acto también se entregaron distintos premios al alumnado

Redacción
16/05/2026 19:16
Graduación del IES Maximino Romero de Lema de Baio
Graduación del IES Maximino Romero de Lema de Baio
Cedida
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El alumnado de 2º de Bachillerato del IES Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) celebró este sábado su acto de graduación en una jornada marcada por la emoción, los recuerdos compartidos y los mensajes de despedida antes de iniciar una nueva etapa académica y personal. 

La ceremonia estuvo conducida por Álvaro y Alicia, encargados de presentar un acto en el que no faltaron las referencias a las vivencias acumuladas durante los últimos años en el centro. En representación de los estudiantes, Elsa y Samuel pronunciaron los discursos de despedida, en los que repasaron experiencias compartidas con compañeros y profesorado y agradecieron el apoyo recibido tanto por las familias como por el equipo docente

Uno de los momentos más emotivos de la celebración llegó con la actuación musical de Noa, que interpretó varias piezas al piano ante los asistentes. Durante el acto también se entregaron distintos premios al alumnado y un recuerdo conmemorativo por parte del centro a los estudiantes que finalizaron esta etapa educativa. 

La graduación contó con la presencia de las familias, profesorado, representantes de la ANPA y también del alcalde de Zas, que quiso acompañar al alumnado en una jornada especialmente significativa para la comunidad educativa. El encuentro finalizó con unos pinchos ofrecidos por el centro, en un ambiente de convivencia y celebración entre estudiantes, docentes y familiares.

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