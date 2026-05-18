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Zas

Rober Cagiao cierra el curso del Club de Lectura del IES de Baio con 'Cadea de favores'

Redacción
18/05/2026 21:13
Rober Cagiao cierra el curso del Club de Lectura del IES de Baio
Rober Cagiao cierra el curso del Club de Lectura del IES de Baio
Cedida
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El escritor Rober Cagiao puso este lunes el broche final al curso del Club de Lectura de Adultos del IES Maximino Romero de Lema de Baio con un encuentro centrado en su novela 'Cadea de favores', una obra que sirvió de punto de partida para una conversación sobre literatura, creación y proceso narrativo. 

La sesión se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, permitiendo a los asistentes intercambiar impresiones directamente con el autor, profundizar en los personajes y abordar algunos de los temas que atraviesan la novela. Durante el encuentro, Cagiao compartió además detalles sobre el origen de la historia y las referencias que inspiraron la construcción del libro. 

La actividad sirvió también para cerrar una nueva temporada del Club de Lectura de Adultos, una iniciativa que durante los últimos meses volvió a convertir los libros en un espacio de encuentro y diálogo entre lectores. Desde la organización destacaron la buena acogida de la visita y agradecieron tanto la participación del escritor como la implicación de las personas asistentes y de los distintos autores y autoras que pasaron por el club a lo largo del curso. 

El Club de Lectura de Adultos retomará su programación el próximo curso con nuevas propuestas literarias y nuevos encuentros vinculados al mundo de los libros y la creación narrativa

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