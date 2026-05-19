Inmovilizados más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios ilegales en Zas

Productos fitosanitarios incautados por la Guardia Civil Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarrollado un operativo conjunto con inspectores de Sanidad Vegetal de la Xunta que se ha saldado con la localización en Zas (A Coruña) de una instalación ilegal dedicada al almacenamiento de sustancias químicas agrícolas, donde se han inmovilizado más de 1.500 kilos de productos fitosanitarios ilegales.

La Guardia Civil ha informado este martes de que este servicio forma parte de la Orden de Servicios DOKU, una operación de ámbito nacional orientada al control estricto de la comercialización y depósito de productos fitosanitarios.

La intervención, llevada a cabo el 14 de mayo a través de la Patrulla del Seprona de Corcubión y en el marco de las actuaciones del Uprona de A Coruña, se realizó durante una inspección técnica ordinaria en un establecimiento minorista de venta de productos fitosanitarios ubicado en Zas.

Los agentes detectaron graves anomalías y discrepancias en la trazabilidad de las sustancias expuestas en el local, lo que levantó las sospechas de la posible existencia de un centro de distribución no declarado.

Así, descubrieron una nave de almacenamiento vinculada a la empresa, situada también en Zas, a una distancia aproximada de 15 kilómetros del establecimiento inicial.

Al llegar al lugar, los agentes sorprendieron a varios operarios de la empresa en el momento en que intentaban trasladar varias cajas de productos hacia una furgoneta estacionada en el lugar con el fin de ocultarlas.

Por ello, se procedió a efectuar una inspección detallada tanto del vehículo como de un contenedor utilizado como almacén logístico de los productos fitosanitarios, con lo que se pudo constatar que el almacén operaba de manera ilegal al carecer de las autorizaciones administrativas necesarias para el desarrollo de dicha actividad comercial y de depósito.

Los técnicos comprobaron que el espacio no reunía la totalidad de los requisitos técnicos exigibles para la guarda de este tipo de sustancias.

Como consecuencia de las infracciones y deficiencias observadas, se procedió a la inmovilización de un total de 1.567 kilogramos de diferentes productos fitosanitarios.

La mercancía intervenida ha quedado debidamente precintada y sellada, permaneciendo a disposición de las autoridades competentes para su custodia y posterior tramitación legal.

Además, se ha procedido a confeccionar las correspondientes denuncias administrativas por las infracciones detectadas en materia de sanidad vegetal y seguridad legal.