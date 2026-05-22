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Zas

El Concello de Zas destaca el buen funcionamiento de A Galiña Azul

Asegura que no hay ningún problema estructural ni un mal funcionamiento del servicio

Redacción
22/05/2026 20:24
Galiña Azul de Zas
Galiña Azul de Zas
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El Concello de Zas puso este viernes en valor el trabajo que realiza a diario la escuela infantil A Galiña Azul y asegura que no hay ningún problema estructural ni un mal funcionamiento del servicio. El ente local explica que las únicas incidencias registradas en las últimas semanas responden a cuestiones puntuales derivadas de la organización interna habitual en períodos de vacaciones o de bajas temporales, resultas conforme a los protocolos establecidos y sin afectar a la calidad de la atención de los menores. 

El Concello responde así al PSOE local, que esta semana anunciaba una iniciativa en el Parlamento para preguntar a la Xunta por la situación de la escuela infantil. La portavoz local, Sheila Rial, se reunió con la parlamentaria Patricia Iglesias para coordinar las medidas. Sheila Rial explicó que los padres le han comunicado al PSOE recientes incidencias “relacionadas co funcionamento diario do centro, situacións que estarían afectando á organización e conciliación de moitas familias do concello”. Entre las quejas figuran cambios organizativos y avisos con poco margen.

 “O que pedimos é información, transparencia e solucións para garantir un servizo estable e de calidade para as familias”, explica Rial, que insiste en que “a escola infantil é un recurso esencial nun concello rural como Zas, especialmente para favorecer a conciliación laboral e familiar”. Además, la socialista trasladó su respeto al personal del centro, cuya labor es “fundamental e especialmente sensible”. 

El gobierno de Zas también trasladó  su apoyo y reconocimiento al personal de la guardería, destacando su “profesionalidad, implicación y calidad humana”. Añade el ente local que A Galiña Azul es un centro de referencia en la Costa da Morte y uno de los mejores de la comarca, además de estacar por la calidad del servicio educativo y asistencial que presta. 

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