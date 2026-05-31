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Zas

El PSOE de Zas solicita información sobre el permiso de investigación minera de Fornelos

Redacción
31/05/2026 22:28
En el anexo de inversiones se contempla obras como la reforma de la Praza do Concello (685.000 euros) y la rehabilitación de la cubierta del consistorio (173.800 euros)
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El grupo municipal del PSOE de Zas registró una solicitud de información en relación con el permiso de investigación minera denominado “Jorge Reyes”, publicado recientemente en el Diario Oficial de Galicia y que afecta también al municipio. 

Los socialistas subrayan que el expediente se encuentra actualmente en una fase de investigación y no supone una concesión de explotación minera. Aun así, consideran necesario conocer con detalle las actuaciones previstas y trasladar información clara a la ciudadanía.

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La portavoz socialista explicó que, tras conocer la publicación del procedimiento y recibir consultas de vecinos de la zona, el grupo inició contactos con distintas administraciones y formalizó una petición de información al Concello de Zas.

El PSOE asegura que continuará reuniéndose con los vecinos para recoger inquietudes y resolver dudas sobre un asunto que puede tener repercusiones para el territorio. La formación defiende que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para que la población pueda conocer el alcance real de este tipo de proyectos y participar en los procesos que les afectan.

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