El PSOE de Zas solicita información sobre el permiso de investigación minera de Fornelos

En el anexo de inversiones se contempla obras como la reforma de la Praza do Concello (685.000 euros) y la rehabilitación de la cubierta del consistorio (173.800 euros) EC

El grupo municipal del PSOE de Zas registró una solicitud de información en relación con el permiso de investigación minera denominado “Jorge Reyes”, publicado recientemente en el Diario Oficial de Galicia y que afecta también al municipio.

Los socialistas subrayan que el expediente se encuentra actualmente en una fase de investigación y no supone una concesión de explotación minera. Aun así, consideran necesario conocer con detalle las actuaciones previstas y trasladar información clara a la ciudadanía.

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La portavoz socialista explicó que, tras conocer la publicación del procedimiento y recibir consultas de vecinos de la zona, el grupo inició contactos con distintas administraciones y formalizó una petición de información al Concello de Zas.

El PSOE asegura que continuará reuniéndose con los vecinos para recoger inquietudes y resolver dudas sobre un asunto que puede tener repercusiones para el territorio. La formación defiende que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para que la población pueda conocer el alcance real de este tipo de proyectos y participar en los procesos que les afectan.