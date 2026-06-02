Zas aclara que el permiso minero ‘Jorge Reyes’ es de investigación y no de explotación de recursos

Vista de la sede consistorial de Zas Cedida

El Concello de Zas considera necesarias una serie de aclaraciones al respecto de las informaciones aparecidas sobre el permiso de investigación minera ‘Jorge Reyes’, concedido por la Xunta a Cavisa y que afecta, entre otras, a la zona de Fornelos.

A fin de evitar confusiones, empiezan puntualizando que en el anuncio publicado en el DOG del viernes pasado lo que se autoriza es una investigación de recursos mineros “non unha concesión de explotación”.

Apuntan asimismo que la competencia de este tipo de permisos es exclusiva de la Xunta y que, por lo tanto, “o Concello non participa na súa autorización nin dispón da capacidade de modificala ou resolvela”.

Los representantes municipales también critican la nota que hizo pública el PSOE de Zas, al que acusan de “xerar preocupación na veciñanza”, al tiempo que afirman que desde la publicación en el DOG están haciendo un seguimiento del expediente y recopilando información técnica para conocer los detalles de la actuación prevista.

Anuncian así que el Concello ya dispone de documentación gráfica para identificar el área afectada de Fornelos y que se está trabajando para trasladar la información a los vecinos.

Este mismo martes tenían previsto reunirse con representantes de la AVV y, de ser necesario, valorarán la convocatoria de una reunión informativa de carácter abierto.

Por último, desde el Ayuntamiento de Zas recuerdan que el anuncio del DOG responde a un procedimiento regulado, “que non implica autorización de explotación nin actuación inmediata no territorio” y que las consultas sobre el expediente deben dirigirse a la Xunta como administración competente