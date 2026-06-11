Comienza en la plaza Jorge Mira la 57ª edición de Feirauto, la feria del vehículo de ocasión de Baio

La feria volverá a tener como escenario la Praza Jorge Mira Pérez Raúl López

Desde este viernes hasta el domingo Baio se convierte en una de las capitales del motor de la provincia de la mano de Feirauto, la feria del vehículo de ocasión, que alcanza nada más y nada menos que su 57ª edición.

Durante todo el fin de semana todos aquellos que necesiten cambiar de coche, al igual que quienes tengan pensado hacerlo un poco más adelante, encontrarán en Feirauto un escaparate inmejorable.

La oferta dispuesta superará el centenar de vehículos, entre los que predominarán los de motor de combustión, tanto a gasolina como a diésel, aunque también habrá una amplia variedad de híbridos y coches eléctricos.

Como en ediciones anteriores, las firmas participantes contarán con todo tipo de vehículos, además de ofrecer a los compradores condiciones de lo más ventajosas, en forma de importantes descuentos y facilidades de financiación, además de contar con el sello de garantía de los talleres participantes.

Como incentivo adicional, todas las compras realizadas durante la feria incluirán un cheque de 200 euros para gastar en combustible.

Todas estas ventajas, unido a la previsión de buen tiempo y al hecho de que la feria del automóvil de Baio es un evento plenamente consolidado, hacen presuponer buenas cifras de ventas y afluencia de visitantes.