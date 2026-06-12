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Zas

Feirauto empieza con una decena de ventas y un calor asfixiante

La feria del vehículo de ocasión de Baio continúa el sábado y el domingo 

Redacción
12/06/2026 22:53
El sofocante calor limitó la afluencia de público
El sofocante calor limitó la afluencia de público
Cedida
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La ola de calor condicionó por completo la primera jornada de Feirauto, al punto de que la afluencia fue reducida y solo se animó a últimas horas de la tarde al empezar a refrescar. 

Pese a todo, se firmaron las primeras ventas, una decena en total. 

La feria baiesa continúa el sábado y el domingo ofreciendo inmejorables ofertas y 200 euros en combustible a cada comprador. 

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