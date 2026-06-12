Feirauto empieza con una decena de ventas y un calor asfixiante

El sofocante calor limitó la afluencia de público Cedida

La ola de calor condicionó por completo la primera jornada de Feirauto, al punto de que la afluencia fue reducida y solo se animó a últimas horas de la tarde al empezar a refrescar.

Pese a todo, se firmaron las primeras ventas, una decena en total.

La feria baiesa continúa el sábado y el domingo ofreciendo inmejorables ofertas y 200 euros en combustible a cada comprador.