La 57ª edición de la feria del vehículo de ocasión de Baio cierra sus puertas con una treintena de ventas

La feria se celebró en la Praza Jorge Mira M.F.

Las tres marcas baiesas que participan en Feirauto– Talleres Julio Lema, Automóviles Celmar y Talleres Manuel Montes– se afanaban a última hora de la tarde de este domingo en retirar los más de cien vehículos que durante todo el fin de semana pusieron a la venta en el Praza Jorge Mira, escenario de la 57ª edición de la feria del vehículo de ocasión de Baio.

Atrás quedaban tres días marcados por la ola de calor africano que hizo más duro el trabajo de los comerciales que se encargaron de atender a los visitantes.

Sin embargo, según apunta Julio Lema, curiosamente, el viernes y el sábado, coincidiendo con los días que registraron las temperaturas más elevadas, depararon mucho mejores resultados que la jornada dominical..

De esta forma, la mayor parte de la treintena de ventas realizadas en la presente edición, se formalizaron los dos primeros días.

Desde los concesionarios explican que aunque tanto el viernes como el sábado hubo muy poca afluencia en el recinto, la gente que acudió lo hizo porque realmente necesitaba cambiar de coche y Feirauto le ofrecía una inmejorable ocasión para hacerlo.

En lo tocante a número de visitantes, el domingo sí ganó por goleada, aunque esta circunstancia no se vio correspondida en la misma medida en el número de transacciones.

En cuanto a lo que buscaban los compradores, Julio Lema confirma que la gran mayoría sigue apostando por los vehículos de combustión aunque el interés por los eléctricos va en aumento.

Sin ir más lejos, el acudió a la cita de la Praza Jorge Mira con tres ejemplares, de los que comercializó dos, si bien una de las operaciones sigue pendiente de cerrar los distintos flecos de la financiación.

Al respecto de los precios, las unidades más baratas se vendieron a algo más de 8.000 euros y las más caras rondaron los 35.000 euros.

En todos los casos a los compradores se les obsequió con un vale de 200 euros para gastar en combustible.

Las importantes ofertas en forma de generosos descuentos fue otro de los estímulos ofertados por los vendedores que, como sucede al final de cada edición, este domingo por la tarde mientras retiraban los coches a toda prisa ante la amenaza de tormenta, se mostraban convencidos de que el número final de ventas se incrementará en las próximas semanas al culminar otras negociaciones que dejaron bien encaminadas el fin de semana.