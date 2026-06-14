Las Torres do Allo amplían su horario y preparan un obradoiro infantil para San Xoán

Torres do Allo AEC

Las Torres do Allo, en Zas, inician este lunes su horario de verano, que amplían con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad de visitas.

Así, el histórico edificio, que es el pazo más antiguo de Galicia, abrirá todos los días de 11.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, cerrando a las 21.00 los fines de semana. Además, se mantendrán las habituales visitas guiadas gratuitas, programas diariamente a las 13.00 y 17.30 horas.

Por otro lado, las Torres do Allo preparan una actividad especial para el San Xoán. Se trata de un obradoiro infantil gratuito dirigido a menores de entre 5 y 10 años, que tendrá lugar el viernes 26 de junio.

La actividad enlazará con la tradición de San Xoán, invitando a los más pequeños a elaborar sus propias pulseras y colgantes, a modo de amuletos de protección para el verano. Para ello se emplearán hilos con los colores del fuego y elementos que recuerdan a las tradicionales hierbas de San Xoán. Es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden hacerlo a través de los centros socioculturales de Zas (número de teléfono 981 751 398). o en el mail info@torresdoallo.gal. l