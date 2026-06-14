Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Las Torres do Allo amplían su horario y preparan un obradoiro infantil para San Xoán

El nuevo horario de verano comienza este lunes

Redacción
14/06/2026 20:00
Torres do Allo
AEC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 Las Torres do Allo, en Zas, inician este lunes su horario de verano, que amplían con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad de visitas. 

Así, el histórico edificio, que es el pazo más antiguo de Galicia, abrirá todos los días de 11.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes, cerrando a las 21.00 los fines de semana. Además, se mantendrán las habituales visitas guiadas gratuitas, programas diariamente a las 13.00 y 17.30 horas. 

Por otro lado, las Torres do Allo preparan una actividad especial para el San Xoán. Se trata de un obradoiro infantil gratuito dirigido a menores de entre 5 y 10 años, que tendrá lugar el viernes 26 de junio. 

La actividad enlazará con la tradición de San Xoán, invitando a los más pequeños a elaborar sus propias pulseras y colgantes, a modo de amuletos de protección para el verano. Para ello se emplearán hilos con los colores del fuego y elementos que recuerdan a las tradicionales hierbas de San Xoán. Es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden hacerlo a través de los centros socioculturales de Zas (número de teléfono 981 751 398). o en el mail info@torresdoallo.gal. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La feria se celebró en la Praza Jorge Mira

La 57ª edición de la feria del vehículo de ocasión de Baio cierra sus puertas con una treintena de ventas
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Las Torres do Allo amplían su horario y preparan un obradoiro infantil para San Xoán
Redacción
El sofocante calor limitó la afluencia de público

Feirauto empieza con una decena de ventas y un calor asfixiante
Redacción
La feria volverá a tener como escenario la Praza Jorge Mira Pérez

Comienza en la plaza Jorge Mira la 57ª edición de Feirauto, la feria del vehículo de ocasión de Baio
Redacción