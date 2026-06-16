Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Un selecto grupo de Historia de la UNED visita el yacimiento romano de Brandomil

El director arqueológico Lino Gorgoso, y el secretario general de la Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias, fueron los encargados de llevar a cabo la visita guiada

Redacción
16/06/2026 11:41
Visita Uned a Brandomil
Visita Uned a Brandomil
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El yacimiento romano de Brandomil (Zas), así como el resto de elementos patrimoniales de la zona, recibieron el pasado sábado la visita de un selecto grupo de doctores, historiadores, profesores e investigadores de la UNED de A Coruña, encabezados por la catedrática y doctora Josefa Loira Enríquez

El director arqueológico Lino Gorgoso, y el secretario general de la Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias, fueron los encargados de llevar a cabo la visita guiada.

 Las impresiones de los visitantes fueron bastante buenas, manifestando “el serio trabajo que se está haciendo en estas intervenciones arqueológicas”, prometiendo regresar para seguir la evolución del yacimiento. 

El recorrido comenzó en la oficina de información cultural-turística, donde se visualizó un pequeño documental, a vista de pájaro, de la situación de los distintos elementos que configuran esta variedad arqueológica. Ya en el recorrido, se hizo referencia a la presentación de la ponencia ‘Brandomil. Villa romana del Occidente’, por parte de Lino Gorgoso, en el que se expuso parte de la gran variedad cerámica hallada en las distintas excavaciones en los últimos años, así como de las pruebas realizadas por parte de los laboratorios del Incipit-CSIC. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Visita Uned a Brandomil

Un selecto grupo de Historia de la UNED visita el yacimiento romano de Brandomil
Redacción
La feria se celebró en la Praza Jorge Mira

La 57ª edición de la feria del vehículo de ocasión de Baio cierra sus puertas con una treintena de ventas
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Las Torres do Allo amplían su horario y preparan un obradoiro infantil para San Xoán
Redacción
El sofocante calor limitó la afluencia de público

Feirauto empieza con una decena de ventas y un calor asfixiante
Redacción