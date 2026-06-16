Un selecto grupo de Historia de la UNED visita el yacimiento romano de Brandomil

Visita Uned a Brandomil

El yacimiento romano de Brandomil (Zas), así como el resto de elementos patrimoniales de la zona, recibieron el pasado sábado la visita de un selecto grupo de doctores, historiadores, profesores e investigadores de la UNED de A Coruña, encabezados por la catedrática y doctora Josefa Loira Enríquez.

El director arqueológico Lino Gorgoso, y el secretario general de la Fundación Brandomil, Enrique Eduardo Iglesias, fueron los encargados de llevar a cabo la visita guiada.

Las impresiones de los visitantes fueron bastante buenas, manifestando “el serio trabajo que se está haciendo en estas intervenciones arqueológicas”, prometiendo regresar para seguir la evolución del yacimiento.

El recorrido comenzó en la oficina de información cultural-turística, donde se visualizó un pequeño documental, a vista de pájaro, de la situación de los distintos elementos que configuran esta variedad arqueológica. Ya en el recorrido, se hizo referencia a la presentación de la ponencia ‘Brandomil. Villa romana del Occidente’, por parte de Lino Gorgoso, en el que se expuso parte de la gran variedad cerámica hallada en las distintas excavaciones en los últimos años, así como de las pruebas realizadas por parte de los laboratorios del Incipit-CSIC.