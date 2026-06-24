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Zas

El PSdeG traslada a Zas su apoyo a los afectados por el permiso minero Jorge Reyes

La diputada autonómica Patricia Iglesias y los portavoces de Zas y Laxe mantuvieron una reunión con los vecinos

Redacción
24/06/2026 11:16
Reunión del PSOE con los vecinos en Zas
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El PSOE mantuvo una reunión con representantes de la plataforma de afectados por el permiso de investigación minera Jorge Reyes, que afecta a los municipios de Zas, Cabana y Laxe

En el encuentro participaron la diputada autonómica Patricia Iglesias, y los portavoces socialistas de de Zas, Sheila Rial, y Laxe, Paco Vidal, además de miembros de la Plataforma en Contra da Mina de Coéns. La reunión sirvió para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos ante un proyecto que abarca una amplia superficie de la Costa da Morte y que ha generado preocupación en las localidades afectadas. 

Tras el encuentro, Iglesias destacó la existencia de una “enorme inquietud” entre la población por un permiso que afecta a zonas habitadas, propiedades privadas y espacios de elevado valor ambiental, paisajístico y patrimonial. La diputada socialista señaló que, aunque el permiso actualmente en tramitación no implica una explotación minera, sí supone el inicio de actuaciones de investigación que podrían abrir la puerta a futuros proyectos extractivos. 

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En este sentido, advirtió de la necesidad de garantizar que la ciudadanía disponga de información clara y accesible sobre el alcance real de la iniciativa. Desde el PSOE consideran que la Xunta debe ofrecer todas las garantías necesarias para proteger los derechos de los propietarios afectados y asegurar la conservación del patrimonio natural y cultural de la comarca. Iglesias defendió además que cualquier proyecto de estas características debe contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana. 

“As socialistas e os socialistas de Galicia cremos que non se pode gobernar dende os despachos de San Caetano, ignorando a quen vive e traballa no territorio”, afirmó. La parlamentaria autonómica insistió en que su formación exigirá “transparencia, participación real e todas as garantías para a protección dos veciños e das veciñas, do patrimonio e do medio natural”. 

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La preocupación por el permiso de investigación Jorge Reyes se suma a otros movimientos vecinales surgidos en los últimos meses en distintos puntos de la Costa da Morte en defensa del territorio y frente a proyectos con potencial impacto ambiental. Desde el PSOE aseguran que continuarán realizando un seguimiento de la situación y manteniendo contactos con los colectivos afectados para trasladar sus demandas a las instituciones autonómicas.

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