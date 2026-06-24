Zas llenará el verano de cultura, deporte y actividades para toda la familia

El Concello de Zas llenará este verano de actividades culturales, deportivas, educativas y de ocio con el objetivo de ofrecer alternativas para todas las edades y facilitar la conciliación de las familias durante los meses de julio y agosto.

El alcalde, Manuel Muíño, destacó que el gobierno local ha diseñado una propuesta pensada para llegar a diferentes públicos y aprovechar tanto los espacios públicos como el patrimonio del municipio. “Traballamos para ofrecer unha programación diversa, accesible e pensada para diferentes públicos, que permita ás familias conciliar e que, ao mesmo tempo, dinamice os nosos espazos públicos e o noso patrimonio”, señaló.

Las actividades arrancarán el 3 de julio con una Escuela de Pesca dirigida por David Arcay en el Coto de Baio, destinada a menores sin licencia. Un día después se celebrará una gran fiesta infantil en el campo de fútbol y la piscina municipal de Zas, con hinchables, toboganes acuáticos y fiesta de la espuma. Esa misma jornada tendrá lugar una nueva edición de Música nas Torres, con la actuación de Boroa en las Torres do Allo.

El histórico monumento volverá a convertirse en uno de los principales escenarios culturales del verano con iniciativas como el Café Concerto de la Aula de Cámara Airas Nunes, visitas teatralizadas, el Escape Room do Allo y la exposición temporal “Zas en Romaría”.

La programación también incluye las Andainas de Verán, que se desarrollarán durante julio y agosto, así como el tradicional Día da Bici, previsto para el 19 de julio, y un nuevo Urban Camp para niños nacidos entre 2010 y 2014, que combinará juegos, danza, parkour y actividades de ocio activo. La oferta cultural se reforzará con una Semana Cultural entre el 3 y el 7 de agosto, que incluirá música, cine, monólogos, talleres y exposiciones.

Además, el 13 de agosto se celebrará una observación astronómica guiada por Jorge Mira y el día 19 una excursión al Aquapark para niños y jóvenes. El deporte tendrá también un papel destacado con el Trail Nocturno Cova do Lobo, programado para el 29 de agosto, mientras que el cierre de la programación llegará el día 30 con el Mercado de San Ramón en las Torres do Allo y la disputa del XXXV Trofeo de Fútbol Concello de Zas.

A todo ello se sumarán durante el verano los cursos de natación en las piscinas municipales, gratuitos para las personas que dispongan del carné de usuario.