Recogidos más de 1.200 recursos en Zas contra el permiso de investigación minera en Fornelos

El alcalde, Manuel Muíño, y Rocío Romar, directiva de la asociación vecinal, entregaron parte de los recursos en la Xunta Cedida

El Concello de Zas y la asociación de vecinos A Fonte de Fornelos han recogido más de 1.200 recursos de reposición en los que se solicita la anulación del permiso de investigación minera que afecta al municipio, en concreto al núcleo de Fornelos.

Parte de estos recursos fueron entregados ya en el Rexistro Xeral de la Delegación Territorial de la Xunta en A Coruña. De ello se encargaron el alcalde, Manuel Muíño, y Rocío Romar, directiva de la AAVV A Fonte de Fornelos, que promovieron conjuntamente esta iniciativa.

Esta acción da continuidad al trabajo iniciado tras la reunión informativa celebrada a principios de junio en Fornelos, en la que el Concello y la asociación acordaron establecer un frente común ante la autorización concedida por la Xunta para la realización de trabajos de investigación minera. En aquel momento pusieron a disposición de la ciudadanía un modelo de recurso de reposición para facilitar la presentación de alegaciones individuales.

Desde el Concello apuntan que la recogida de más de 1.200 recursos es una clara muestra del rechazo social que hay ante este proyecto y la preocupación que comparten los vecinos por el futuro del territorio. Abogan por preservar un núcleo como Fornelos, por su valor ambiental, paisajístico y productivo.

En la zona hay un modelo de desarrollo agroganadero, de aprovechamiento sostenible de los recursos y de calidad de vida de las personas que viven allí, por lo que "está claro que una explotación minera con esta es un atentado contra ese modelo de desarrollo", apuntan desde el ente local.

Los afectados inciden en que un permiso de investigación minero no es un trámite menor, pues supone el primer paso de un procedimiento que podría dar lugar a una futura explotación minera.