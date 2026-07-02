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Zas

Sen Tempo Teatro representa el domingo su nueva obra en el auditorio de Baio

La puesta en escena de 'Xogo de infieis' comenzará a las 19 horas y servirá para clausurar el curso de la Escola de Teatro de Adultos del Concello de Zas 

Redacción
02/07/2026 18:13
El elenco de Teatro sen Tempo, grupo de la Escola de Teatro de Adultos del Concello de Zas
El elenco de Teatro sen Tempo, grupo de la Escola de Teatro de Adultos del Concello de Zas
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Los incondicionales de Sen Tempo Teatro tienen una cita ineludible el próximo domingo en el auditorio de Baio, toda vez que a las 19 horas comenzará la función de estreno de la nueva obra del grupo. 

Se trata de 'Xogo de Infieis" una comedia de enredos que hará que el público se lo pase en grande porque la sucesión de situaciones cómicas es constante durante la puesta en escena.

La dirección correrá una vez más a cargo de Pablo Gastón Soto Videla 'Pibe', mientras que de dar vida a los distintos personajes se encargará un elenco integrado por Marcos Mira Maroñas, Toni Castiñeira Senande, Azucena Castro Blanco, Laura Senande Corzón, Sandra Villaverde Castiñeira, Olga María Silvarredonda García, Rubén Pardiñas Busto, Pepe Espasandín Mato y Marta Suárez Castiñeira.

La representación, que también servirá de colofón a la IX Mostra de Teatro Afeccionado Labarta Pose recientemente finalizada, pondrá fin asimismo al curso 2025-2026 de la Escola de Teatro de Adultos del Concello de Zas.   

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