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Zas

Ana Pontón pone a Zas como ejemplo del modelo de gestión del BNG

La portavoz nacional mantuvo este viernes un encuentro con representantes del tejido asociativo del municipio junto con el alcalde  Manuel Muíño

Redacción
03/07/2026 13:36
Ana Pontón en su visita al Concello de Zas
Ana Pontón en su visita al Concello de Zas
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó este viernes en Zas el modelo de gestión municipal de la formación nacionalista, al que definió como un ejemplo de “transformación positiva” de los municipios a través de una administración cercana a la ciudadanía, la defensa de los servicios públicos y el impulso de proyectos de futuro. 

Pontón realizó estas declaraciones tras mantener, junto al alcalde de Zas, Manuel Muíño, un encuentro con representantes del tejido asociativo del municipio, en el que participaron entidades vecinales, comerciales, educativas, culturales y deportivas para trasladar sus inquietudes y propuestas. La líder nacionalista aseguró que Zas representa “a capacidade de transformación e bo goberno dos concellos BNG” y destacó que otra de las señas de identidad de estos gobiernos es “a participación e a escoita activa da veciñanza”. 

En este sentido, puso en valor el trabajo desarrollado por las asociaciones locales, a las que definió como una parte fundamental del dinamismo social, económico y cultural del municipio. Por su parte, el alcalde, Manuel Muíño, agradeció la visita de Pontón y expresó su confianza en que las demandas planteadas por el tejido social, económico y cultural de Zas puedan ser trasladadas a otras administraciones para buscar soluciones.

 Durante su intervención, Pontón destacó el trabajo realizado por el gobierno municipal a lo largo de los últimos años y afirmó que el BNG tiene “unha forma diferente de gobernar”, basada en la defensa de los servicios públicos. 

Ana Pontón y Manuel Muíño reunión tejido asociativo de Zas
Ana Pontón y Manuel Muíño reunión tejido asociativo de Zas
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Como ejemplo, se refirió a la reivindicación que mantiene el Concello junto a las familias para recuperar la atención pediátrica en el municipio. “Estamos defendendo xunto á veciñanza o dereito das nenas e nenos de Zas a ter pediatra como en calquera outra parte do país porque non son nenos e nenas de segunda”, manifestó, al tiempo que criticó la gestión sanitaria del Gobierno gallego, al que acusó de ser “incapaz de poñer solucións e forma parte do problema”. 

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La portavoz nacional también reiteró la oposición del BNG al proyecto de reactivación de la mina de Coéns, impulsado por una empresa multinacional y que afectaría a los municipios de Zas, Laxe y Cabana de Bergantiños. Pontón calificó la iniciativa de “proxecto colonialista” y aseguró que la formación seguirá defendiendo el territorio frente a actuaciones que, a su juicio, solo dejarían “destrución e problemas medioambientais”. 

Estamos defendendo xunto á veciñanza o dereito das nenas e nenos de Zas a ter pediatra como en calquera outra parte do país porque non son nenos e nenas de segundaAna Pontón

En contraste, defendió proyectos de desarrollo ligados al conocimiento y a la innovación, como el parque científico-tecnológico que el Concello de Zas impulsa en colaboración con la Universidade da Coruña, una iniciativa que, según explicó, demuestra que también es posible generar empleo y valor añadido en el rural. 

Para concluir, Pontón sostuvo que el respaldo obtenido por el BNG en Zas responde a una forma de gobernar centrada en las necesidades de la ciudadanía. “Levamos moito tempo traballando neste concello co respaldo maioritario dos veciños e veciñas de Zas e isto é así precisamente porque os concellos BNG marcan a diferenza”, afirmó.

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