Brandomil acoge una jornada sobre memoria, patrimonio y divulgación científica

La actividad de Un camiño de lembranzas, impulsado por Agadea Alzheimer, en A Ponte de Brandomil Cedida

A Ponte de Brandomil, en Zas, se convirtió este sábado en un espacio de encuentro alrededor de la memoria, el patrimonio y la divulgación con la celebración de una actividad del proyecto Un camiño de lembranzas, impulsado por Agadea Alzheimer.

La jornada reunió a personas usuarias de Aspadex de Cee y de otro centro de A Estrada, acompañadas por profesionales y representantes de la asociación, que fueron recibidas por el alcalde, Manuel Muíño, antes de iniciar la visita a este enclave patrimonial de Zas.

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La programación contó también con la participación del divulgador científico baiés Jorge Mira, que ofreció una charla sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto, explicando las claves de este fenómeno astronómico y la importancia de su observación.