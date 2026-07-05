Finaliza la primera quincena de los campamentos de verano en las Torres do Allo

El campamento de verano de la última quincena en las Torres do Allo Cedida

El Concello de Zas puso fin a la primera quincena de los campamentos de verano que se desarrollan en las Torres do Allo, un programa que durante las dos últimas semanas reunió a decenas de niños y niñas en torno a actividades educativas, deportivas y de ocio.

Los participantes disfrutaron de talleres, juegos, aventuras al aire libre y numerosas propuestas diseñadas para fomentar la convivencia y el aprendizaje en un entorno patrimonial único. Las instalaciones de las Torres do Allo acogieron además actividades culturales y recreativas adaptadas a las diferentes edades.

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Tras el cierre de este primer turno, el Concello iniciará este lunes una nueva quincena de campamentos, en la que un nuevo grupo de participantes vivirá una experiencia marcada por las nuevas amistades, la diversión y el contacto con la naturaleza.

Desde el Ayuntamiento destacaron el éxito de esta primera edición del verano y compartieron una selección de imágenes con algunos de los mejores momentos vividos durante estas dos semanas de actividades.