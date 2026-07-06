Controlado un incendio con tres focos en Budián, en Zas

Incendios en Zas, este lunes DB

Budián, en Zas, fue escenario este lunes de un incendio forestal con tres focos detectados, por lo que todo apunta a que podría tratarse de un acto intencionado.

El fuego comenzó antes de las siete de madrugada, afectado a caminos estrechos por los que no podían acceder los camiones. No obstante, los equipos de extinción pudieron hacer su trabajo y poco antes de las 13.30 horas quedaban controlados los tres focos y a punto de extinguirse.