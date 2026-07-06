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Zas

Controlado un incendio con tres focos en Budián, en Zas

Se prevé darlos por extinguidos en breve

Redacción
06/07/2026 14:01
Incendios en Zas
Incendios en Zas, este lunes
DB
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Budián, en Zas, fue escenario este lunes de un incendio forestal con tres focos detectados, por lo que todo apunta a que podría tratarse de un acto intencionado. 

El fuego comenzó antes de las siete de madrugada, afectado a caminos estrechos por los que no podían acceder los camiones. No obstante, los equipos de extinción pudieron hacer su trabajo y poco antes de las 13.30 horas quedaban controlados los tres focos y a punto de extinguirse.

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