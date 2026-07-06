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Zas

Zas invierte más de 100.000 euros en recuperar el patrimonio romano de Brandomil

La última actuación en marcha es la consolidación de la calzada romana

Redacción
06/07/2026 18:41
El puente de Brandomil, en Zas
Archivo
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El Concello de Zas ha iniciado las obras de consolidación de la calzada romana de Brandomil, una nueva actuación destinada a conservar y poner en valor uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de Galicia. La intervención forma parte de una apuesta municipal por la recuperación del patrimonio histórico de la zona, en la que ya se han invertido más de 100.000 euros.

La actuación permitirá garantizar la conservación de este elemento patrimonial y completar el trabajo desarrollado en los últimos años en el entorno arqueológico de Brandomil. La inversión municipal incluye tanto las obras actuales en la calzada romana como la financiación de las diferentes campañas de excavación realizadas en el yacimiento romano de Pedra do Altar.

Visita Uned a Brandomil

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Estos trabajos permitieron sacar a la luz los restos de un importante asentamiento romano, entre los que destaca una posible domus de época altoimperial, datada entre los siglos I y II de nuestra era. El hallazgo refuerza la importancia histórica de Brandomil y su papel dentro del patrimonio arqueológico gallego.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, subrayó que “o patrimonio histórico é unha das grandes riquezas do noso municipio e temos a responsabilidade de conservalo e poñelo en valor para as xeracións futuras”. En esa línea, defendió que el esfuerzo económico realizado por el Concello demuestra un compromiso decidido con Brandomil y con la recuperación de un legado “de enorme importancia” desde el punto de vista histórico, cultural y turístico.

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Muíño añadió que “cada actuación que levamos a cabo permite avanzar no coñecemento da nosa historia”, por lo que el Ayuntamiento continuará impulsando proyectos orientados a la protección, investigación y divulgación del patrimonio arqueológico del municipio.

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