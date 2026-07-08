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Zas

El IES Maximino Romero de Lema gana el primer premio de danza de 'Inspiraciencia'

Redacción
08/07/2026 19:48
La danza ejecutada por alumnos del IES de Baio
La danza ejecutada por alumnos del IES de Baio
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El IES Maximino Romero de Lema, de Baio, ha sido galardonado con el primer premio en la modalidad de danza del certamen 'Inspiraciencia', una iniciativa de divulgación científica promovida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la que participan centros educativos de toda España.

El reconocimiento llegó gracias a 'Bailando con partículas subatómicas', una original propuesta que combina ciencia y expresión corporal para explicar la evolución de los modelos atómicos a través de la danza.

El proyecto fue impulsado por el Departamento de Física del instituto y coordinado por el profesorado Begoña Raña y Pablo Mira. En la iniciativa participaron alumnos de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato, que aunaron creatividad, conocimientos científicos y trabajo en equipo para transformar conceptos de física en una representación artística con fines divulgativos.

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La pieza fue grabada en la carballeira del instituto, un espacio emblemático del centro que sirvió de escenario natural para la producción y contribuyó a realzar el resultado final.

Desde el IES destacan que este primer premio supone un importante reconocimiento al trabajo realizado y demuestra que la ciencia y el arte pueden ir de la mano para acercar el conocimiento de una forma innovadora, atractiva y accesible al público.

El centro también quiso agradecer la colaboración de la Asociación Cultural Adro de Baio y, especialmente, de Diego y Martina, quienes cedieron el vestuario utilizado durante la grabación, una aportación que consideran fundamental para completar la puesta en escena.

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