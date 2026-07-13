Zas enriquece la oferta cultural de verano con un escape room detectivesco en el edificio de O Allo

Vista de la fachada principal de las Torres do Allo Cedida

El Concello de Zas continúa enriqueciendo la oferta cultural y turística del municipio para la temporada estival.

La administración local presenta una nueva propuesta de escapismo en las Torres do Allo.

Se trata del escape room de temática detectivesca “El caso Riobóo: crimen en las torres”, que se desarrollará desde el próximo miércoles 15 de julio hasta el 15 de septiembre.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca ofrecer una experiencia totalmente inmersiva que combine el valor del patrimonio histórico municipal con el misterio y el trabajo colaborativo, convirtiendo a los participantes en los auténticos protagonistas de una investigación llena de enigmas.

La renovada trama traslada a los visitantes a una intriga ficticia pero basada en la historia del pazo: el asesinato del propietario de las Torres.

A partir de ese momento, los equipos participantes deberán convertirse en detectives para reunir pruebas, interpretar pistas complejas y analizar la información de diversos personajes vinculados a la historia del complejo, que guardan coartadas y secretos clave.

La observación, la lógica y la colaboración serán fundamentales para resolver el caso antes de que remate el tiempo límite.