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Zas

Este viernes habrá cortes del suministro eléctrico en San Cremenzo de Pazos 

La interrupción está programada entre las 6.30 y las 8.00 horas y afectará exclusivamente a esta zona del municipio.

Redacción
16/07/2026 21:01
Vista de la sede consistorial de Zas
Vista de la sede consistorial de Zas
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La distribuidora UFD, del grupo Naturgy, realizará este viernes trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica que obligarán a suspender temporalmente el suministro en la parroquia de San Cremenzo de Pazos, en Zas.

Según informó el Concello, la interrupción está programada entre las 6.30 y las 8.00 horas y afectará exclusivamente a esta zona del municipio.

La actuación forma parte de las labores periódicas de conservación y mejora de la infraestructura eléctrica que desarrolla la compañía para reforzar la calidad del servicio.

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