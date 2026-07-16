Este viernes habrá cortes del suministro eléctrico en San Cremenzo de Pazos 

Vista de la sede consistorial de Zas Cedida

La distribuidora UFD, del grupo Naturgy, realizará este viernes trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica que obligarán a suspender temporalmente el suministro en la parroquia de San Cremenzo de Pazos, en Zas.

Según informó el Concello, la interrupción está programada entre las 6.30 y las 8.00 horas y afectará exclusivamente a esta zona del municipio.

La actuación forma parte de las labores periódicas de conservación y mejora de la infraestructura eléctrica que desarrolla la compañía para reforzar la calidad del servicio.