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Zas

La Festa da Carballeira aspira a reforzar el impacto económico del festival en Zas y su entorno

El director del festival, Diego Blanco, destaca que la Carballeira “va mucho más allá de la música”

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/07/2026 20:30
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La organización de la 41.ª Festa da Carballeira, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto, quiere que el festival vuelva a convertirse en un importante motor económico para Zas y para el conjunto de la Costa da Morte, favoreciendo no solo la actividad cultural sino también el comercio, la hostelería y el turismo local.

La cita, una de las referencias del calendario folk gallego, atrae cada verano a miles de visitantes procedentes de distintos puntos de Galicia y de otras comunidades, lo que supone un importante incremento de la actividad para bares, restaurantes, alojamientos y establecimientos comerciales del municipio.

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El director del festival, Diego Blanco, destaca que la Carballeira “va mucho más allá de la música” y defiende que el objetivo es que quienes acudan atraídos por el cartel aprovechen también para conocer el municipio y consumir en el comercio local.

La organización considera que el festival constituye además un escaparate para promocionar otros atractivos turísticos de la zona, como las Torres do Allo, el artesanado del lino de Baio o las diferentes rutas de senderismo existentes en el municipio.

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