Zas quenta motores para a Carballeira cunha Semana Cultural chea de actividades para todos os públicos
Obradoiros, concertos, cine, contacontos, exposicións, astronomía, encontros, espectáculos e propostas para todas as idades conforman a programación do Concello.
O Concello de Zas volverá converter a primeira semana de agosto nunha gran festa da cultura.
Entre o 3 e o 7 de agosto, o municipio acollerá unha Semana Cultural con múltiples actividades para todos os públicos, unha programación que servirá de antesala á 41ª Festa da Carballeira, que se celebrará o 7 de agosto.
Durante cinco intensas xornadas, a veciñanza e as persoas visitantes poderán escoller entre unha ampla variedade de propostas que abranguen desde obradoiros infantís e familiares ata actividades para persoas adultas, contacontos, concertos, cine ao aire libre, exposicións, encontros divulgativos, observación astronómica, artesanía, literatura, gastronomía ou humor.
Un programa pensado para encher de actividade o municipio desde a mañá ata a noite e para todos os gustos e idades.
"O obxectivo é que durante toda a semana Zas sexa un punto de encontro arredor da cultura", sinala o alcalde, Manuel Muíño.
"Deseñamos unha programación moi ampla, variada e participativa, na que teñen cabida a música, o patrimonio, a creación artística, a tradición, a divulgación e as actividades familiares. Queremos que tanto a veciñanza como quen nos visite atopen cada día varias propostas atractivas para desfrutar do noso concello".
A programación arrancará xa o venres 31 de xullo coa proxección de ‘As liñas discontinuas’, dentro do Ciclo Mestre Mateo, na Praza do Campo.
Ademais, durante toda a Semana Cultural permanecerán abertas no Centro Sociocultural de Zas tres exposicións: ‘Restauración de mobles e bordado’, realizada polo alumnado das aulas municipais; ‘Zas, na ollada dos Vidal’, dedicada ás paisaxes e ás xentes do municipio a través das fotografías de Plácido e José María Vidal; e ‘Voluntarios, alma da Carballeira’, unha homenaxe ás persoas que fan posible a celebración da festa.
A estas propostas súmase tamén a intervención artística ‘Mural Festa da Carballeira’, que realizará o Colectivo Vella Escola na Escola Infantil A Galiña Azul.
Ao longo da semana sucederanse obradoiros de percusión, cociña saudable, costura creativa, construción dun pandeiro tradicional ou decoupage; contacontos para diferentes idades; actividades divulgativas sobre o mar e o consumo responsable; presentacións de libros; proxeccións do Ciclo Mestre Mateo; concertos de Comando Curuxás e da Coral San Martiño de Cánduas; o monólogo de Leti da Taberna; o espectáculo musical de Caxoto e unha sesión de observación do ceo nocturno con telescopios.
"A Semana Cultural é a mellor maneira de preparar o ambiente para a Carballeira, unha festa que transcende o ámbito local e que cada ano reúne en Zas milleiros de persoas arredor da música e da cultura galega",suliña o alcalde.
A programación culminará o 7 de agosto co inicio da 41ª Festa da Carballeira, coa actuación de El Nido, Baiuca e David Pasquet.
A gran xornada festiva chegará o 8 de agosto, cun programa que se estenderá durante todo o día e que incluirá feira de artesanía, exhibición de talla con motoserra, sesión vermú con mexilloada popular, actividades infantís, espectáculos familiares, a tradicional Gran Foliada e un cartel musical de primeiro nivel coas actuacións de Paco Nogueiras, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, C'3 Orquestra Pantasma, Mago Teto, Alana, Radio Cos, Backwest, Fillas de Cassandra e Señora DJ.