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Zas

Brandomil recibe visitantes de 31 provincias españolas y de 16 países en su primer mes de verano

Alrededor del 30% de las personas atendidas procedían de otros puntos de Galicia

Redacción Carballo
05/08/2026 17:01
La oficina de turismode Brandomil en julio
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La Oficina de Información Cultural y Turística Brandomil. Porta romana da Costa da Morte cerró su primer mes de funcionamiento estival con un balance muy positivo, al recibir visitantes procedentes de 31 provincias españolas, pertenecientes a 13 comunidades autónomas, además de turistas de 16 nacionalidades diferentes.

Aunque el visitante nacional continúa siendo mayoritario, la oficina constata el creciente interés internacional por la Costa da Morte. Durante julio pasaron por Brandomil viajeros llegados desde países como Alemania, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Italia o Estados Unidos, así como de México y Colombia, entre otros.

Zas invierte más de 100.000 euros en recuperar el patrimonio romano de Brandomil

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El turismo de proximidad también mantiene un peso importante. Alrededor del 30% de las personas atendidas procedían de otros puntos de Galicia, especialmente de municipios cercanos, interesados en descubrir el patrimonio histórico de Brandomil y el entorno del río Xallas.

La Fundación Brandomil, encargada de gestionar y financiar la oficina, destaca además la influencia del Camino de Santiago hacia Fisterra y Muxía. Cada vez son más los peregrinos que hacen una parada en la antigua ciudad romana para conocer su patrimonio antes de continuar su recorrido hacia la Costa da Morte.

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