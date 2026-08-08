Baiuca hace vibrar la Carballeira de Zas en un arranque multitudinario

La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica Raúl López Molina

La Carballeira de Zas volvió a vibrar este viernes con una primera noche multitudinaria en la que la música tradicional compartió protagonismo con la electrónica de vanguardia. El Nido, Baiuca y David Pasquet fueron los encargados de abrir la 41ª edición de una de las grandes citas del folk gallego.

Antes de que comenzasen los conciertos, Lupe Blanco fue la encargada de calentar el ambiente con su regreso a la Carballeira para presentar esta edición. La regüeifeira puso a rugir al público con el tradicional grito de “Ei Carballeira!”, dando así el pistoletazo de salida a un fin de semana que volverá a convertir Zas en punto de encuentro para los seguidores de la música folk y de raíz.

Galería Así fue la primera noche de la Festa da Carballeira Ver más imágenes

La intensa noche de música comenzó con El Nido. La formación burgalesa llevó al escenario su particular revisión del folclore ibérico, combinando los sonidos tradicionales de Castilla y León con matices pop y un marcado carácter festivo.

El grupo consiguió rápidamente la complicidad de los asistentes y se animó incluso a interpretar uno de sus temas junto al público, haciendo cantar y bailar a una Carballeira que ya presentaba el ambiente de sus grandes noches.

La Festa da Carballeira aspira a reforzar el impacto económico del festival en Zas y su entorno Más información

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Baiuca. El gallego volvió a demostrar en Zas la potencia de una propuesta que ha llevado la música tradicional hacia nuevos territorios sonoros, fusionándola con la electrónica contemporánea.

El espectáculo, marcado también por su componente visual, convirtió el recinto en una gran pista de baile y protagonizó uno de los momentos centrales de la primera jornada. Tradición y vanguardia volvieron a encontrarse en un festival que durante sus más de cuatro décadas de historia ha hecho de la evolución de la música de raíz una de sus señas de identidad.

La Carballeira de Zas renueva su compromiso solidario con el síndrome de Rett Más información

La recta final de la noche quedó en manos del músico bretón David Pasquet, que prolongó la fiesta durante la madrugada con una enérgica combinación de la sonoridad característica de la bombarda y los ritmos electro.

La respuesta del público en esta primera jornada volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de la Festa da Carballeira, convertida después de 41 ediciones en un referente de la música folk y reconocida como Festa de Interese Turístico Galego.

Este sábado, el día grande

Después del arranque del viernes, la Carballeira de Zas afronta este sábado su jornada principal, con una programación que se extenderá durante más de doce horas.

La actividad ya comenzó al mediodía y continuará hasta bien entrada la madrugada. Durante la jornada se sucederán los espectáculos familiares, la música tradicional y la foliada, antes de dar paso a los grandes conciertos de la noche.