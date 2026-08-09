Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Zas

Doce horas ininterrumpidas de música y buen rollo en la Festa da Carballeira de Zas

El festival cerró la madrugada de este domingo su 41ª edición tras dos jornadas multitudinarias

A. Pérez Cavolo
09/08/2026 17:34
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La 41ª Festa da Carballeira de Zas cerró la madrugada de este domingo una nueva edición después de más de doce horas ininterrumpidas de música, espectáculos y cultura popular. Desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, el emblemático espacio natural volvió a convertirse en punto de encuentro para un público que disfrutó de una programación en la que convivieron la música de raíz, las propuestas contemporáneas, la artesanía y la gastronomía.

El día grande arrancó con una programación dirigida especialmente al público familiar. Paco Nogueiras abrió las actividades, a las que siguieron Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, la animación itinerante de Cé Orquestra Pantasma y el espectáculo del Mago Teto.

Galería

Gran noche de folk en la Festa da Carballeira

La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folkVer más imágenes

La tradicional Foliada tomó después el relevo, llenando el recinto de cantareiras y música popular, antes de que Alana pusiese el broche a la programación de tarde.

Durante toda la jornada, la actividad se extendió más allá de los escenarios. Una de las novedades de esta edición fue el Mercado da Deputación da Coruña, que se sumó al tradicional mercado artesanal. Más de medio centenar de puestos de artesanía y productos locales ocuparon el centro del recinto y se convirtieron, junto con la zona gastronómica, en uno de los espacios más concurridos.

Con la llegada de la tarde, la atención se trasladó al escenario principal. Radio Cos protagonizó su esperado regreso a los escenarios antes de dar paso al cuarteto irlandés BackWest, que llevó hasta Zas los sonidos de la tradición musical de Irlanda.

La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica

La Carballeira de Zas vuelve a convertir el folk en una fiesta multitudinaria

Más información

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó de la mano de Fillas de Cassandra. Las viguesas debutaron en el escenario de la Carballeira ante un recinto lleno para presentar su nuevo trabajo, 'Tertulia', en uno de los conciertos destacados de esta 41ª edición. Ya de madrugada, Señora DJ fue la encargada de cerrar la fiesta.

Después de dos exitosas jornadas en las que colgaron el cartel de completo, la organización de la Festa da Carballeira de Zas pone ya la mirada en la cita de agosto de 2027.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk

Doce horas ininterrumpidas de música y buen rollo en la Festa da Carballeira de Zas
A. Pérez Cavolo
La Festa da Carballeira de Zas vivió una intensa primera noche de folk y música electrónica

La Carballeira de Zas vuelve a convertir el folk en una fiesta multitudinaria
redacción carballo
La oficina de turismode Brandomil en julio

Brandomil recibe visitantes de 31 provincias españolas y de 16 países en su primer mes de verano
redacción carballo
Na actividade de observación astronómica dende o Dolmen da Arca da Piosa participa moita xente

O Concello de Zas convida a descubrir o ceo no Dolmen da Arca da Piosa da man de Jorge Mira
Redacción