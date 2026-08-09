Doce horas ininterrumpidas de música y buen rollo en la Festa da Carballeira de Zas

La Carballeira cerró por todo lo alto su 41ª edición con una gran noche de folk Raúl López Molina

La 41ª Festa da Carballeira de Zas cerró la madrugada de este domingo una nueva edición después de más de doce horas ininterrumpidas de música, espectáculos y cultura popular. Desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, el emblemático espacio natural volvió a convertirse en punto de encuentro para un público que disfrutó de una programación en la que convivieron la música de raíz, las propuestas contemporáneas, la artesanía y la gastronomía.

El día grande arrancó con una programación dirigida especialmente al público familiar. Paco Nogueiras abrió las actividades, a las que siguieron Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, la animación itinerante de Cé Orquestra Pantasma y el espectáculo del Mago Teto.

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La tradicional Foliada tomó después el relevo, llenando el recinto de cantareiras y música popular, antes de que Alana pusiese el broche a la programación de tarde.

Durante toda la jornada, la actividad se extendió más allá de los escenarios. Una de las novedades de esta edición fue el Mercado da Deputación da Coruña, que se sumó al tradicional mercado artesanal. Más de medio centenar de puestos de artesanía y productos locales ocuparon el centro del recinto y se convirtieron, junto con la zona gastronómica, en uno de los espacios más concurridos.

Con la llegada de la tarde, la atención se trasladó al escenario principal. Radio Cos protagonizó su esperado regreso a los escenarios antes de dar paso al cuarteto irlandés BackWest, que llevó hasta Zas los sonidos de la tradición musical de Irlanda.

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Uno de los momentos más esperados de la noche llegó de la mano de Fillas de Cassandra. Las viguesas debutaron en el escenario de la Carballeira ante un recinto lleno para presentar su nuevo trabajo, 'Tertulia', en uno de los conciertos destacados de esta 41ª edición. Ya de madrugada, Señora DJ fue la encargada de cerrar la fiesta.

Después de dos exitosas jornadas en las que colgaron el cartel de completo, la organización de la Festa da Carballeira de Zas pone ya la mirada en la cita de agosto de 2027.