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Fina Paulos y Óscar Rey llevan la inteligencia artificial y el diseño web a las aulas del IES de Baio

Los docentes acaban de publicar el libro 'Aplicaciones Web'

Redacción Carballo
12/08/2026 15:13
Óscar Rey y Fina Paulos, docentes del IES Maximino Romero de Lema de Baio
Óscar Rey y Fina Paulos, docentes del IES Maximino Romero de Lema de Baio
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Los docentes Fina Paulos y Óscar Rey amplían su trayectoria en innovación y divulgación tecnológica con la publicación de 'Aplicaciones Web', un nuevo libro concebido como manual de referencia para el alumnado de segundo curso del ciclo formativo de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR).

La obra, publicada por Editorial Garceta, es fruto del trabajo desarrollado por ambos profesores durante el último año y busca trasladar al aula contenidos adaptados a la nueva realidad tecnológica y educativa. El manual apuesta por un planteamiento eminentemente práctico y una explicación accesible de los conceptos, incorporando además aspectos relacionados con la normativa actual y el empleo de la inteligencia artificial.

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Sus contenidos abarcan desde los fundamentos de los gestores de contenidos y el diseño web hasta la seguridad y la administración de servicios en línea, con el objetivo de proporcionar al alumnado herramientas directamente aplicables durante su formación.

La publicación da continuidad a una trayectoria especialmente vinculada a la divulgación de la inteligencia artificial. Paulos y Rey son también autores de 'Intelixencia Artificial para a sociedade', editado por Medulia y concebido para acercar esta tecnología a la ciudadanía y al alumnado de secundaria, y de 'Inteligencia Artificial en el aula: Aplicaciones de la IA en la docencia', publicado por Garceta y orientado a profesores y familias.

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Su actividad va más allá de las publicaciones. Ambos participan en proyectos educativos vinculados con la tecnología y la inclusión, entre ellos Talentos Inclusivos, desarrollado en colaboración con el CITIC de la Universidade da Coruña y Aspace. En esta iniciativa trabajan junto al alumnado en soluciones tecnológicas y aplicaciones de inteligencia artificial destinadas a mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional.

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