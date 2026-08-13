Brandomil recupera una de las piezas más extraordinarias de su pasado romano: el Camiño Real

El recuperado Camiño Real de Brandomil Cedida

El Concello de Zas acaba de finalizar la consolidación y puesta en valor del histórico Camiño Real de Brandomil, una antigua calzada situada en el entorno de la Ponte Vella que desde ahora puede visitarse en la totalidad del tramo recuperado.

La intervención abarcó 83,81 metros del denominado Camiño da Ponte Vella, sobre una superficie de 374,86 metros cuadrados, y permite devolver protagonismo a una pieza clave dentro de uno de los conjuntos arqueológicos romanos más relevantes de la provincia de A Coruña.

Los trabajos se centraron en recuperar y conservar la estructura existente. Se consolidaron el enlosado y los laterales del camino, se limpiaron y mejoraron las cunetas, se recuperaron los desagües y se retiraron materiales ajenos a la vía histórica. También se actuó sobre el drenaje para favorecer la conservación futura de los restos.

La recuperación se realizó siguiendo criterios de mínima intervención y reversibilidad, utilizando materiales compatibles con los originales y evitando reconstrucciones en aquellos puntos en los que no existían datos suficientes para conocer con certeza su configuración histórica.

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Pero la actuación no solo ha permitido hacer visitable el Camiño Real. Las obras también aportaron nuevos datos sobre la propia construcción de la vía. Bajo el enlosado se documentaron diferentes sistemas de preparación del terreno y distintos materiales pétreos, con capas de arena, arcilla, gravas y piedra menuda en algunos puntos.

Conservación del patrimonio

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destaca precisamente la importancia de compatibilizar la recuperación del patrimonio con su conservación. "O máis importante desta actuación é que non só conseguimos recuperar unha calzada cun aspecto moi bonito e facer posible que se poida visitar na súa totalidade, senón que estamos garantindo que este patrimonio se conserve ben para as xeracións futuras", señala.

Brandomil ten un patrimonio excepcional e cada intervención permítenos coñecelo mellor Manuel Muíño, alcalde de Zas

El Camiño Real es una pieza más de la extraordinaria concentración de patrimonio existente en Brandomil. En el entorno de la Ponte Vella se encuentran también el yacimiento romano-medieval y la necrópolis de Brandomil, el castro y la propia ponte. A ellos se suma Pedra do Altar, situada al oeste de la localidad e incorporada al catálogo en 2025.

El conjunto convierte a Brandomil en un enclave de especial interés para profundizar en el conocimiento de la presencia romana en este territorio y, particularmente, de sus vías de comunicación y asentamientos.

"Brandomil ten un patrimonio excepcional e cada intervención permítenos coñecelo mellor", asegura Muíño. El regidor destaca que "o Camiño Real, a Ponte Vella e os xacementos de Brandomil e Pedra do Altar forman un conxunto de enorme valor histórico e arqueolóxico que queremos seguir recuperando, protexendo e divulgando".

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La actuación se enmarca así en un proceso más amplio desarrollado durante los últimos años para recuperar y divulgar el patrimonio de la zona, al tiempo que las distintas intervenciones permiten obtener nuevos conocimientos sobre su dimensión histórica y arqueológica. Los trabajos continúan ahora en otro elemento próximo.

El Concello está interviniendo en el antiguo lavadero situado antes de Pedra do Altar, que presentaba una configuración basada en cemento y uralita. La restauración contempla sustituir esos materiales por madera y teja, buscando una imagen más acorde con el carácter tradicional de la construcción y con el entorno natural y arqueológico de Brandomil.