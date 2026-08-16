La comida campestre de San Ramón do Allo del día 30 de agosto contará con la presencia de una pulpeira

Vista aérea de las Torres do Allo en cuyo entorno se celebrará el Mercado de San Ramón Cedida

El Concello de Zas celebrará el domingo día 30 de agosto una nueva edición del Mercado de Artesanía de San Ramón en el privilegiado escenario del entorno de las Torres do Allo.

La propuesta busca convertir este espacio patrimonial en un punto de encuentro para los vecinos y para todos los visitantes que quieran disfrutar de esta jornada dedicada a la artesanía, a la cultura y al ocio.

El mercado abrirá sus puertas a las 11:00 horas y contará con una veintena de puestos en los que artesanos y artesanas mostrarán sus trabajos y oficios.

A lo largo de la jornada también se desarrollarán diferentes actividades paralelas, entre ellas una demostración de fabricación de panderos a cargo de O Triskel de Vicente y un juego de pistas.

La programación matinal continuará a las 12:00 horas con un taller de barro, para el que será necesaria la inscripción previa en el teléfono 981 751 398.

A la misma hora comenzará una porfía verbal de Regueifeiros Novos, conducida por Lupe Blanco, actividad enmarcada dentro del proyecto Carriza de Aantena Teatro.

De animar la sesión vermú se encargará la Charanga Tradicional Benofán, que dará paso a las 15.00 horas a la tradicional comida campestre, que este año llega con una novedad importante: la presencia de una pulpeira en las propias Torres do Allo.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destaca que “o Mercado de Artesanía de San Ramón é unha cita que ano tras ano nos permite poñer en valor os nosos oficios, a nosa cultura e o noso patrimonio, pero tamén crear un espazo de encontro e convivencia para a veciñanza e para as persoas que nos visitan”.

La actividad continuará por la tarde con propuestas especialmente pensadas para el público familiar. Así, a las 17:00 horas darán comienzo los juegos infantiles, con un punto de encuentro situado en el jardín de las Torres, mientras que a las 18:00 horas será el turno del espectáculo familiar ‘Consertasso na Horta’, de Brais das Hortas.

Como cierre de la programación, a las 19:30 horas tendrá lugar una visita teatralizada a las Torres do Allo de la mano de Os Quinquilláns. La propuesta permitirá acercarse a la historia y al patrimonio de este emblemático espacio de Zas desde una perspectiva diferente, combinando divulgación y entretenimiento.

“O programa está pensado para que haxa actividades durante todo o día e para todos os públicos, desde a artesanía e os obradoiros ata a música tradicional, a regueifa, os xogos infantís, os espectáculos e a visita teatralizada”, destaca el regidor, que anima a vecinos y visitantes a pasarse por las Torres do Allo el próximo día 30 de agosto.