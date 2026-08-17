Baio celebra este fin de semana una nueva edición de su Punto Rojo

Una de las pasadas ediciones de Punto Rojo EC

Llega a Baio una nueva edición del Punto Rojo, la feria que cada verano organizan el Concello y la asociación local BaiÓN para impulsar el comercio de proximidad, la hostelería y los servicios. Serán los días 21, 22 y 23 en horario continuado de 10.00 a 20.30 horas.

Habrá saldos comerciales, con descuentos de fin de temporada en las tiendas, puestos en las calles para la venta de productos variados, artesanía y también artículos de segunda mano, además de premios con las compras. No faltarán la animación musical en las calles, tren turístico, hinchables y actividades infantiles, además de la tradicional Ruta de Tapas en establecimientos de hostelería.

El tren turístico funcionará el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. El sábado a mediodía se encargará de la animación AC Adro, en tanto que por la tarde lo hará O Rumbo. El domingo serán Os Celtas y Santa Compaña los que pongan la animación callejera.

El domingo también habrá hinchables de 16.00 a 21.00 horas.