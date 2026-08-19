Satisfacción en el Concello de Zas por los avances para hacer realidad el parque tecnológico

Manuel Muíño, alcalde de Zas Archivo

El Concello de Zas mostró este miércoles su satisfacción después de conocerse el informe ambiental del futuro Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte, que permite continuar con la tramitación de la iniciativa aunque establece importantes cautelas antes de su desarrollo, especialmente en materia arqueológica.

La resolución de la Xunta concluye que el plan no tendrá efectos ambientales adversos significativos y evita así que tenga que someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria. Para el gobierno municipal, el resultado permite continuar recorriendo un procedimiento que el alcalde, Manuel Muíño, reconoce que está siendo complejo. “Seguimos dando os pasos que hai que dar, completando trámites administrativos complexos para continuar avanzando neste proxecto”, valoró.

El pronunciamiento municipal llega después de conocerse en detalle un informe que da vía libre al parque, pero con condiciones. Entre sus principales exigencias figura la necesidad de realizar una nueva prospección arqueológica sobre la totalidad de los terrenos y una franja de 200 metros alrededor, después de que el análisis mediante tecnología LiDAR revelase dos posibles túmulos todavía no catalogados en una zona que Patrimonio sitúa en medio de una importante necrópolis neolítica.

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El Concello asume esas condiciones desde la perspectiva de que deberán incorporarse al desarrollo del parque. Muíño señala que “todas as accións que impulsamos dende o Concello de Zas teñen en conta a riqueza da nosa contorna, polo que podemos asegurar que este proxecto estará aliñado coa sostibilidade que sempre defendemos”.

Además de la investigación arqueológica, la resolución obliga a elaborar un catálogo de los bienes patrimoniales que puedan verse afectados y establece condiciones sobre integración paisajística, abastecimiento y saneamiento y tráfico. Entre las medidas ambientales se encuentra también la creación de una zona verde continua en el margen oeste y la utilización de especies autóctonas.

Podemos asegurar que este proxecto estará aliñado coa sostibilidade que sempre defendemos Manuel Muíño, alcalde de Zas

Frente a todas esas cautelas, la lectura que hace el gobierno zasense es positiva: considera que se ha superado otro de los procedimientos administrativos necesarios y mantiene intacta su apuesta por desarrollar la infraestructura en Lamas, junto al polígono de O Allo.

El Concello insiste también en que el objetivo final continúa siendo crear un espacio capaz de atraer investigación y nuevas empresas y generar actividad económica no solo en Zas, sino en el conjunto de la comarca. Muíño sostiene que debe ser un “espazo planificado ao detalle e pensado para resolver as necesidades reais dos actores que entrarán a formar parte del, co obxectivo de impulsar o tecido económico local e de toda a Costa da Morte”.