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Zas

El taller de cine de los VI Premios Fouciño contará la historia de Baio a través de sus comercios

Se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre en horario de tarde

Redacción Carballo
26/08/2026 21:07
Un taller de la pasada edición de las Premios Fouciño
Un taller de la pasada edición de las Premios Fouciño
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Los Premios Fouciño de Baio presentan un nuevo taller de cine dirigido a la juventud, que tendrá como objetivo la creación de un cortometraje documental sobre la historia de Baio a través de sus comercios locales, entendidos como auténticos espacios de memoria. 

La propuesta parte de algunos de los establecimientos más longevos de la villa, así como de otros de creación más reciente, para conocer sus historias y descubrir como la evolución del comercio local también refleja los cambios sociales y culturales vividos en Baio a lo largo del tiempo. 

De este modo, cada comercio se convertirá en el hilo conductor para acercarse a la historia colectiva de la villa. Las vivencias personales, los recuerdos y la memoria local se entrelazarán para construir un retrato documental que permita comprender mejor la identidad de Baio.

El taller se desarrollará en dos sesiones, los días martes 1 y miércoles 2 de septiembre, en el centro sociocultural de Baio, en horario de 10:00 la 14:00 horas y de 16:30 la 19:30 horas. 

En la primera sesión se realizará la grabación de las entrevistas, mientras que la segunda estará centrada en la creación del guión y en la edición del vídeo, permitiendo que las personas participantes se impliquen en las diferentes fases del proceso de creación del cortometraje. 

La actividad está destinada a jóvenes de 11 la 16 años y cuenta con un aforo máximo de 15 personas. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario habilitado para la actividad en el enlace: https://forms.gle/fimxJCt4jtHijdaD7.

El taller será impartido por Uxía e Illa, de la Cooperativa A Furna, de Laxe, entidad especializada en proyectos culturales y audiovisuales vinculados al territorio. Está organizado en colaboración con el Concello de Zas y la asociación de comerciantes BaiOn

En la sexta edición del festival también cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

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