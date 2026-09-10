Las Torres do Allo cierran un verano de récord: más de 4.500 visitantes

Visita teatralizada de Os Quinquilláns en las Torres do Allo esta semana Cedida

Las Torres do Allo despidieron la campaña estival con 4.516 visitantes, uno de los registros más elevados de su serie histórica. El balance eleva a 6.514 las personas que han pasado por el pazo en lo que va de año, después de un verano en el que el monumento mantuvo sus puertas abiertas los siete días de la semana y combinó las visitas con una amplia programación cultural.

Uno de los aspectos destacados de julio y agosto fue precisamente la afluencia registrada durante los días laborables. El Concello mantuvo la apertura de lunes a domingo, una medida que convierte a las Torres do Allo en el único espacio museístico de la Costa da Morte abierto también los lunes y que permite recibir a viajeros que recorren la comarca al comienzo de la semana.

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El verano dejó además una importante presencia de visitantes procedentes de fuera de Galicia. Un total de 1.504 personas llegaron desde otras comunidades autónomas y, solo durante agosto, el turismo nacional representó el 41,77% de las visitas. A ellos se sumaron viajeros de 15 nacionalidades, con una mayor presencia europea de franceses, portugueses y alemanes. Entre quienes llegaron desde fuera de Europa destacaron argentinos y brasileños.

La actividad del pazo fue más allá de las visitas al conjunto histórico. Durante los meses estivales se desarrollaron cuatro turnos de campamentos infantiles, con cerca de 300 plazas, además de propuestas musicales, teatrales y familiares.

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Las visitas teatralizadas de Os Quinquilláns reunieron a cerca de 200 personas pese a que tuvieron que suspenderse durante casi un mes por motivos de salud. Por su parte, el renovado escape room ‘O Caso Riobóo’ atrajo a más de un centenar de jóvenes y familias, mientras que 408 personas participaron en las visitas guiadas gratuitas ofrecidas durante julio y agosto.

La programación incluyó también el concierto de Aida Piano Trío, las actividades del proyecto ‘A Carriza’ de Aantena Teatro y el juego de pistas familiar ‘O legado de Francisca’. La temporada tuvo como cierre la tradicional Romaría do San Ramón, celebrada el 30 de agosto y que reunió a cientos de vecinos y visitantes.

Concluida la campaña de verano, las Torres do Allo adaptarán ahora sus horarios a la nueva temporada. A partir del 15 de septiembre entrará en vigor el horario de otoño, aunque el acceso al monumento continuará siendo gratuito durante los fines de semana y festivos.