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Diario de Ferrol

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Zas

Los fallos de telefonía móvil dejan a comercios de Baio con problemas para utilizar los datáfonos

El Concello de Zas se dirigió a la Amtega para reclamar medidas urgentes

Redacción Carballo
11/09/2026 18:12
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Uno de los comercios de Baio
Archivo
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Los problemas en la red de telefonía móvil que se están registrando desde hace varios días en distintos puntos de Baio han comenzado a afectar también al funcionamiento cotidiano de los establecimientos comerciales. Las incidencias dificultan la realización de llamadas y el acceso a los datos móviles, pero también están provocando problemas para utilizar los datáfonos y conectarse a internet.

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La situación afecta a usuarios de diferentes compañías y ha llevado al Concello de Zas a dirigirse a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para reclamar medidas urgentes que permitan identificar el origen de las incidencias y acelerar su solución.

El alcalde, Manuel Muíño, considera especialmente preocupante que los problemas se prolonguen en un núcleo con una importante actividad comercial. “Non pode ser que levemos varios días con problemas na liña, con dificultades para utilizar os datáfonos, cos propios móbiles sen poder realizar chamadas e cun acceso a internet moi deficiente”, señala.

En pleno século XXI isto non pode pasar. É inadmisible, e máis nunha zona moi comercial como é BaioManuel Muíño, alcalde de Zas

El regidor califica la situación de “inadmisible” y advierte de los perjuicios que está ocasionando tanto a los negocios como a los vecinos. “En pleno século XXI isto non pode pasar. É inadmisible, e máis nunha zona moi comercial como é Baio”, afirma.

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El Concello recuerda que carece de competencias sobre las redes y los servicios de telefonía, por lo que ha trasladado el problema a la Amtega. Considera que corresponde a las administraciones competentes reclamar a las operadoras las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad.

“Desde o Concello imos facer todas as xestións que estean na nosa man para que as compañías dean unha resposta e se restableza canto antes un servizo que hoxe é básico para calquera persoa ou negocio”, concluye Muíño.

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