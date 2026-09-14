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Zas

Las Torres do Allo abrirán en fin de semana y festivos en otoño e invierno

A los visitantes se les ofrecerán de manera gratuita recorridos guiados (a las 13 y a las 17 horas)

Redacción Carballo
14/09/2026 19:19
Vista aérea de las Torres do Allo en cuyo entorno se celebrará el Mercado de San Ramón
Vista aérea de las Torres do Allo en cuyo entorno se celebrará el Mercado de San Ramón
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Las Torres do Allo mantendrán sus puertas abiertas tras la época estival. A partir de hoy el edificio podrá visitarse sábados, domingos y festivos de 10.00 a 19.00 horas

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A los visitantes se les ofrecerán de manera gratuita recorridos guiados (a las 13 y a las 17 horas) que permitirán conocer la historia, la arquitectura y los diferentes espacios de este elemento patrimonial. 

También se mantendrá disponible durante el horario de apertura el juego de pistas “O legado de Francisca, unha viaxe polo pazo”, una propuesta que permite descubrir el monumento de una forma distinta. De esta forma, el Concello de Zas sigue dando a conocer el valor histórico y cultural de las Torres do Allo, consolidando la edificación como uno de sus principales recursos turísticos

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