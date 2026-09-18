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Zas

El PSOE de Zas celebra la inclusión de algunas de sus demandas en el nuevo POS+ Adicional

El plan provincial permitirá una inversión en el municipio de 827.789 euros, de los que la Diputación aporta 701.152 y el Concello los restantes 126.636 

Redacción Carballo
18/09/2026 22:39
El programa provincial se aprobó en el pleno celebrado esta semana
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La portavoz del PSdeG de Zas, Sheila Rial, expresa su satisfacción con el POS+ Adicional 2/2026 de la Diputación de A Coruña, aprobado en en el pleno de esta semana con el voto afirmativo, entre otros, de su formación.

El POS+ Adicional permitirá movilizar 827.789,74 euros en actuaciones en el municipio, de los cuales 701.152,78 euros son aportados por la Diputación de A Coruña y 126.636,96 euros por el Concello, destinándose estos últimos a la creación de una senda peatonal entre Ventoselo y Gontalde.

Sheila Rial valoró positivamente la aportación de la Diputación provincial y su compromiso con los municipios, en particular porque varias de las actuaciones incluidas responden a demandas que ella misma formuló en anteriores sesiones plenarias.

Entre ellas destacó el ensanche de la carretera que va de Lamas a Vilachán, la ampliación de la carretera que va de Romelle a Edreiras y el arreglo del firme en Lamas. “Son peticións que levamos tempo trasladando ao pleno e que agora poden avanzar cara á súa execución, todas elas grazas aos fondos da Deputación", señala la edila.

La inversión incluye también actuaciones de rehabilitación de aglomerado en diferentes carreteras y accesos, riegos asfálticos en Mira, Muíño, Lamas y Baio, instalación de reductores de velocidad y la creación de la citada senda entre Ventoselo y Gontalde.

A socialista afirma que “aínda que algunhas destas actuacións non se materialicen ata o vindeiro ano é positivo que a Deputación da Coruña continúe apostando polos concellos e achegando recursos para atender necesidades que levan tempo sendo reclamadas”.

De cara al POS+ de 2027, Sheila Rial espera que se puedan priorizar inversiones destinadas a la  ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua.

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