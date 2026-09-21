Yolanda Castaño inaugura o club de lectura de adultos do IES de Baio
A escritora e poeta impartiu o obradoiro titulado 'Un paseo guiado pola poesía'
A escritora e poeta Yolanda Castaño foi a encargada de inaugurar o Club de Lectura de Adultos de IES Maximino Romero de Lema de Baio cun obradoiro titulado ¡Un paseo guiado pola poesía', unha actividade na que convidou ás persoas participantes a achegarse á poesía desde unha perspectiva próxima, cotiá e aberta á interpretación.
Ao longo do encontro, Yolanda incidiu na importancia de ler poesía, un xénero que, segundo explicou, continúa a ser pouco lido malia formar parte da nosa vida diaria de diferentes maneiras. "A poesía é unha arte que se fai con palabras", destacou, poñendo o foco na capacidade da linguaxe poética para expresar emocións, provocar reflexións e cuestionar a linguaxe imperante.
A poeta tamén convidou a descubrir a presenza da poesía máis alá dos libros. Así, lembrou que consumimos poesía nas letras das cancións e que tamén podemos atopala na linguaxe que empregamos diariamente, nas palabras e expresións coas que construímos e compartimos a nosa realidade.
Durante o obradoiro, a poeta destacou ademais o papel activo de quen le poesía. Nas interpretacións dun poema, explicou, "deixamos moito de nós", xa que cada lectura está condicionada pola experiencia, as emocións e a mirada propia de cada persoa.
A sesión incluíu tamén a lectura de varios poemas da súa obra 'Materia', que permitiron ás persoas asistentes achegarse directamente á súa creación poética e experimentar ese diálogo entre as palabras do poema e a interpretación de quen o le.
O encontro serviu así para inaugurar o Club de Lectura de Adultos cunha invitación a ler e descubrir a poesía desde novas perspectivas, reivindicando un xénero capaz de transmitir emocións, xerar preguntas e ampliar as posibilidades da linguaxe.