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Diario de Ferrol

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Zas

Yolanda Castaño inaugura o club de lectura de adultos do IES de Baio

A escritora e poeta impartiu o obradoiro titulado 'Un paseo guiado pola poesía'

Redacción Carballo
21/09/2026 20:15
Yolanda Castaño no encontro cos alumnos do IES de Baio
Yolanda Castaño participou nun encontro con alumnos do IES de Baio
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A escritora e poeta Yolanda Castaño foi a encargada de inaugurar o Club de Lectura de Adultos de IES Maximino Romero de Lema de Baio cun obradoiro titulado ¡Un paseo guiado pola poesía', unha actividade na que convidou ás persoas participantes a achegarse á poesía desde unha perspectiva próxima, cotiá e aberta á interpretación. 

Ao longo do encontro, Yolanda incidiu na importancia de ler poesía, un xénero que, segundo explicou, continúa a ser pouco lido malia formar parte da nosa vida diaria de diferentes maneiras. "A poesía é unha arte que se fai con palabras", destacou, poñendo o foco na capacidade da linguaxe poética para expresar emocións, provocar reflexións e cuestionar a linguaxe imperante.

A poeta tamén convidou a descubrir a presenza da poesía máis alá dos libros. Así, lembrou que consumimos poesía nas letras das cancións e que tamén podemos atopala na linguaxe que empregamos diariamente, nas palabras e expresións coas que construímos e compartimos a nosa realidade. 

Durante o obradoiro, a poeta destacou ademais o papel activo de quen le poesía. Nas interpretacións dun poema, explicou, "deixamos moito de nós", xa que cada lectura está condicionada pola experiencia, as emocións e a mirada propia de cada persoa.

A sesión incluíu tamén a lectura de varios poemas da súa obra 'Materia', que permitiron ás persoas asistentes achegarse directamente á súa creación poética e experimentar ese diálogo entre as palabras do poema e a interpretación de quen o le. 

O encontro serviu así para inaugurar o Club de Lectura de Adultos cunha invitación a ler e descubrir a poesía desde novas perspectivas, reivindicando un xénero capaz de transmitir emocións, xerar preguntas e ampliar as posibilidades da linguaxe.

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