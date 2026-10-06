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Zas

El Xabarín apadrinará unos Premios Fouciño de récord en Baio

El certamen recibió 66 trabajos, casi el doble que el pasado año, y seleccionó doce cortometrajes que competirán en las categorías General y Escolar

A. Pérez Cavolo
06/10/2026 13:36
Imagen del popular Xabarín
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El Xabarín regresará a escena en Baio como padrino de la sexta edición de los Premios Fouciño, que se celebrará en la localidad zasense del 22 al 24 de octubre. El popular personaje creado hace más de tres décadas será una de las caras de una edición que llega además con récord de participación: 66 producciones se presentaron al concurso, la cifra más elevada desde su creación y prácticamente el doble que el pasado año.

La presencia del Xabarín está vinculada al protagonismo que tendrá la animación gallega dentro de la programación paralela al concurso. El festival prepara varias sesiones de cortometrajes y una propuesta especial cuyos detalles se conocerán próximamente.

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Creado gráficamente por Miguelanxo Prado y estrenado en la TVG en 1994, el personaje se convirtió en el emblema del Xabarín Club y marcó a varias generaciones a través de los dibujos animados, la música y el uso del gallego. Tres décadas después, los Premios Fouciño recuperan esa vinculación entre lengua y creación audiovisual para una edición que pretende acercar especialmente el cine a las nuevas generaciones.

De los 66 trabajos recibidos, 45 concurrieron en la categoría General y otros 21 en la Escolar, estos últimos realizados por alumnado de 15 centros educativos. Finalmente, doce producciones han conseguido llegar a la fase final.

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En la categoría General competirán 'Amor Líquido', de Dani Blue; 'Alicia no país do esquecemento', de Irene Pin; 'O refuxio', de Fran da Lobeira; 'Nas ondas do tempo', de Adrián Porima; 'O costume do traballo', de Luis Morla; y 'A do Insta', de Aleixo Pérez Aponte. Las propuestas recorren desde las relaciones personales y la memoria hasta el misterio, el pasado marinero o la memoria de las movilizaciones obreras de Ferrol de 1972.

La categoría Escolar tendrá además una destacada representación de la Costa da Morte. Entre las seis finalistas figuran 'Nariz de Ouro', del CEIPP Celso Emilio Ferreiro de Cerceda; 'Mariña, a serea do castelo', del CEIPP San Vicenzo de Vimianzo; y 'Os poetas e o lume', del CEIP Labarta Pose de Baio. Completan la selección 'Midsommar', del IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra; 'Toda a verdade?', del IES Río Miño de Rábade; y 'Soñar', del CEIP Xesús Golmar de Lalín.

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Las doce obras finalistas se proyectarán el sábado 24 de octubre en Baio, cuando el público tendrá también la posibilidad de votar por sus favoritas. El jurado estará integrado por la periodista y comunicadora Alba Mancebo; la directora de arte y diseñadora de vestuario Melania Freire; la actriz, dramaturga y creadora Mariña Lestón; el fotógrafo y histórico director del Grupo de Teatro BADIUS de Baio Alberto Villar López; y un representante del Concello de Zas.

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