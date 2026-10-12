Alba Mancebo, Melania Freire y Alberto Villar, entre los integrantes del jurado de los Premios Fouciño

Entrega de los Premios Fouciño en la pasada edición Raúl López Molina

Los VI Premios Fouciño, que se celebrarán del 22 al 24 de octubre en Baio, ya tienen definido el jurado encargado de valorar los cortometrajes participantes. Estará integrado por cinco personas con trayectorias vinculadas al periodismo, el cine, las artes visuales, el teatro y la actividad cultural.

Entre sus integrantes figura la periodista de Vimianzo Alba Mancebo, presentadora de ‘Latitude Galega’ y colaboradora de la Real Academia Galega. También participará Melania Freire, artista y directora de arte lucense que en 2024 recibió el Premio Mestre Mateo a la mejor dirección de arte por su trabajo en la película ‘O corno’.

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La representación de la Costa da Morte se completa con Alberto Villar, fotógrafo de Baio que lleva más de cuatro décadas vinculado al Grupo de Teatro Badius y a la actividad cultural de la localidad. Este año recibió el premio a la mejor dirección en el Certame de Teatro Escolar e Afeccionado Rosalía Mera.

El jurado contará asimismo con Mariña Lestón, actriz y productora de Sardiñeiro que ha trabajado con compañías como Chévere y Amarelo Cía y desarrolla proyectos escénicos y audiovisuales propios, entre ellos ‘Costa da Morte: Cartografía dun Naufraxio’.

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El quinto integrante será Lito Velo, concejal de Réxime Interior, Personal y Patrimonio del Concello de Zas, uno de los impulsores de los Premios Fouciño desde sus comienzos y colaborador habitual como jurado.

Los cinco serán los encargados de evaluar las obras de una edición que ha registrado 66 inscripciones, la cifra más alta de su trayectoria, y que culminará con la proyección de los cortometrajes finalistas el sábado 24 de octubre.