El PSdeG de Zas entrega este sábado el Premio Isabel Suárez a dos vecinas de Fornelos

Estrella y Marisa, las fundadoras de Fonte de Fornelos IG

El PSdeG-PSOE de Zas hará entrega en la tarde de este sábado del Premio Isabel Suárez Amado a Marisa y Estrella, dos vecinas de Fornelos, localidad perteneciente a la parroquia zasense de Baio. Las premiadas fueron las fundadoras de la Asociación de Vecinos A Fonte hace veinte años.

La distinción busca mantener vivo el legado de Isabel Suárez Amado, fallecida de forma repentina en octubre de 2018, y reconocer a las mujeres rurales de Zas que contribuyen, desde diferentes ámbitos, a mejorar la vida de sus pueblos.

'Este ano é moi merecido para dúas mulleres que fixeron unha verdadeira comunidade e, claro está, vendo o éxito de vinte anos da asociación", declara Sheila Rial, portavoz y concejala socialista de Zas.

El acto, estrechamente vinculado al Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora el 15 de octubre, se llevará a cabo en el local social de Fornelos a partir de las 18.00 horas y tendrá carácter abierto.

"Será unha tarde de celebración, de recordar e seguir co legado de Isabel e de felicitar estas dúas mulleres que tanto o merecen", dice Sheila Rial.