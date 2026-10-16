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Zas

El PSdeG de Zas entrega este sábado el Premio Isabel Suárez a dos vecinas de Fornelos

Marisa y Estrella son las fundadoras de la Asociación A Fonte, que este año cumple dos décadas

Redacción Carballo
16/10/2026 22:25
Estrella y Marisa, las fundadoras de Fonte de Fornelos
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El PSdeG-PSOE de Zas hará entrega en la tarde de este sábado del Premio Isabel Suárez Amado a Marisa y Estrella, dos vecinas de Fornelos, localidad perteneciente a la parroquia zasense de Baio. Las premiadas fueron las fundadoras de la Asociación de Vecinos A Fonte hace veinte años.

La distinción busca mantener vivo el legado de Isabel Suárez Amado, fallecida de forma repentina en octubre de 2018, y reconocer a las mujeres rurales de Zas que contribuyen, desde diferentes ámbitos, a mejorar la vida de sus pueblos.

'Este ano é moi merecido para dúas mulleres que fixeron unha verdadeira comunidade e, claro está, vendo o éxito de vinte anos da asociación", declara Sheila Rial, portavoz y concejala socialista de Zas.

El acto, estrechamente vinculado al Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora el 15 de octubre, se llevará a cabo en el local social de Fornelos a partir de las 18.00 horas y tendrá carácter abierto.

"Será unha tarde de celebración, de recordar e seguir co legado de Isabel e de felicitar estas dúas mulleres que tanto o merecen", dice Sheila Rial.

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