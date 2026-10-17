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Zas

Zas cierra el ciclo 'Afiando Fouciños' con la proyección de 'Deuses de Pedra' y la inauguración del Local Fouciño

La cita es este domingo y servirá de antesala a la celebración de los premios que tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de octubre

Redacción Carballo
17/10/2026 19:16
Una proyección de la pasada edición de los Premios Fouciño
Una proyección de la pasada edición de los Premios Fouciño
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El Concello de Zas pone este domingo 18 de octubre el broche de oro al ciclo 'Afiando Fouciños' con la proyección del documental 'Deuses de Pedra', dirigido por Iván Castiñeiras

El pase comenzará a las 17.00 horas en el Local Fouciño de Baio y coincidirá con la inauguración de este nuevo espacio, en una jornada que servirá también de antesala a la celebración de los Premios Fouciño, que tendrán lugar los días 22, 23 e 24 de octubre. 

Con esta propuesta, el ciclo ‘Afilando Fouciños’ culmina su programación con una obra que ahonda en la relación entre la infancia, la memoria, la tradición oral y el mundo rural, cuestiones especialmente ligadas a la identidad y a la realidad de los territorios rurales gallegos. 

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destaca la importancia de esta jornada para el municipio: “Con esta proxección pechamos a programación de ‘Afiando Fouciños’ cunha proposta cinematográfica que nos invita a reflexionar sobre as nosas raíces, a memoria e o futuro do rural”.

Muíño resalta también la relevancia de la apertura del nuevo espacio, afirmando que “un ano mais os premios Fouciño supoñen un paso importante para seguir achegando a cultura á veciñanza e para contar cun lugar de encontro arredor do cinema e da creación audiovisual único na Costa da Morte”.

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