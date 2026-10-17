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Zas

Zas recupera el lavadero de Barriazón para preservar su patrimonio tradicional

La intervención forma parte de las actuaciones municipales para mejorar el entorno del área arqueológica de Pedra do Altar

A. Pérez Cavolo
17/10/2026 17:00
Los lavaderos de Zas después de las obras de reforma
Los lavaderos de Zas después de las obras de reforma
C. Zas
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El lavadero del rego de Barriazón, en Zas, ha recuperado su aspecto tras los trabajos de limpieza y restauración realizados por el Concello. La intervención, que acaba de finalizar con la colocación de una cubierta de teja, forma parte de las actuaciones municipales para mejorar el entorno del área arqueológica de Pedra do Altar.

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Según explica el Ayuntamiento, la recuperación se ha llevado a cabo respetando la integración del lavadero en el paisaje y utilizando materiales autóctonos, sin recurrir al cemento.

La instalación de la nueva cubierta supone el último paso de una intervención con la que el Concello pretende conservar una de estas pequeñas construcciones que forman parte de la historia cotidiana del municipio.

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