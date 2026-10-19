Arantza Portabales habló en el IES de Baio sobre su novela 'Asasinato no muíño do cura'

Foto de familia de los asistentes al encontro literario celebrado en el IES de Baio

Este lunes, coincidiendo con la celebración del Día das Escritoras, la escritora gallega Arantza Portabales volvió a participar en un encuentro literario en el club de lectura de adultos del IES Maximino Romero de Lema de Baio.

El intercambio de impresiones con los asistentes giró en torno a su novela negra 'Asasinato no muíño do cura'. Los presentes pudieron conocer así como fue su proceso creativo y ahondar en algunos de los aspectos que hacen de esta obra una lectura obligada.

La autora no tuvo problema en reconocer que, en su opinión, es la mejor novela negra que ha escrito. Por su parte, los asistentes al encuentro literario le hicieron ver que están deseando leer la tercera entrega de la saga.

Arantza Portabales con el ramo de flores que recibió de los responsables del club de lectura de adultos del centro

Desde el IES baiés quieren agradecerle a Arantza Portabales "que volvese a compartir o seu tempo connosco, así como a súa proximidade e xenerosidade á hora de falar do seu traballo. As súas visitas son sempre unha oportunidade fantástica para gozar da lectura desde outro punto de vista e descubrir todo o que hai detrás dunha novela", dicen.