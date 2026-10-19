Os VI Premios Fouciño encherán Baio de música con Laura LaMontagne, Skanderani, Mal Juicio e ünder & Diego Flâneur
Luama Son Sistema protagonizará o sábado 24 a sesión vermú, mentres que Ningún DJ pechará a festa musical que acompañará a entrega de galardóns do certame
Os Premios Fouciño despedirán a súa sexta edición cunha xornada na que a música terá un protagonismo especial. O sábado 24 de outubro, Baio converterase nun punto de encontro para diferentes propostas da escena musical galega, cun cartel que reúne a Laura LaMontagne, Skanderani, Mal Juicio, ünder & Diego Flâneur, Luama Son Sistema e Ningún DJ.
Os asistentes poderán desfrutar dunha combinación de estilos que vai do rock á electrónica, pasando polo pop urbano, a experimentación e as músicas de baile.
A programación musical comezará ao mediodía cunha sesión vermú de Luama Son Sistema. A proposta conecta a tradición cultural galega coas músicas do mundo a través de sonoridades electrónicas, nun encontro pensado para compartir música nun ambiente próximo e festivo.
Noite de concertos
A partir das 22.00 horas, a música trasladarase á Praza Jorge Mira, onde Mal Juicio será a encargada de abrir a noite. A banda, con integrantes procedentes de diferentes localidades de Bergantiños, levará a Baio o seu rock enérxico e directo, cun repertorio de composicións propias que combina influencias do rock clásico, o pop e o punk.
Ás 23.00 horas celebrarase a entrega de premios dos VI Premios Fouciño, tras a que a música recuperará o escenario coa actuación de ünder & Diego Flâneur, prevista para as 00.00 horas.
O dúo desenvolve unha proposta de pop urbano que explora o amor, o desencanto e as experiencias cotiás, cunha sonoridade contemporánea que conecta diferentes influencias.
Ás 01.15 horas será a quenda de Laura LaMontagne, unha das voces máis singulares da música galega actual. A artista lucense, coñecida pola súa capacidade para mesturar poesía, tradición e electrónica, presentará en Baio a súa nova proposta en formato banda. A súa traxectoria destaca pola experimentación coa voz e pola reinterpretación de textos e sonoridades tradicionais desde unha perspectiva contemporánea.
A noite continuará ás 02.30 horas con Skanderani, formación da Estrada cunha proposta que se constrúe arredor de bases rítmicas repetitivas, guitarras, sintetizadores e unha marcada vocación festiva. E finalmente, ás 03.40 horas, Ningún DJ tomará o relevo cunha sesión de músicas de baile que poñerá o punto final á celebración.
Deste xeito, os Premios Fouciño, organizados pola asociación cultural do mesmo nome, amplían a súa proposta cultural máis alá das proxeccións e da competición audiovisual, apostando pola música en directo como espazo de encontro entre artistas e público. A festa de clausura que reunirá diferentes xeracións, estilos e maneiras de entender a creación musical.