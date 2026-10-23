Baio se prepara para la gran fiesta del cine: doce cortos, música y un homenaje a Mabel Montes

Los participantes en una de las actividades de los Premios Fouciño, este viernes Andrea Villar

Baio se convertirá este sábado en el punto de encuentro del cine emergente y la creación audiovisual gallega. Los VI Premios Fouciño afrontan su jornada más importante con la proyección de doce cortometrajes finalistas, la entrega de los galardones y una programación musical que se prolongará hasta la madrugada en la Praza Jorge Mira.

El certamen llega a su última jornada después de tres días de actividades dedicadas al audiovisual y con un récord de participación: 66 trabajos presentados a concurso. De ellos, doce han sido seleccionados para competir en las categorías General y Escolar.

Uno de los momentos más emotivos llegará durante la gala de entrega de premios, que rendirá homenaje a la periodista de Zas Mabel Montes, fallecida el pasado mes de enero y vinculada a la creación del festival en 2016. A partir de esta edición, el reconocimiento honorífico del certamen llevará de manera permanente el nombre de ‘O Fouciño de Mabel’.

El talento de la Costa da Morte abre la jornada

La programación del sábado comenzará a las 13.00 horas en el Local Fouciño, donde se estrenará un documental elaborado por jóvenes de entre 11 y 16 años durante un taller impartido por A Furna Coop., de Laxe.

La pieza recupera la historia de Baio a través de sus comercios, sus protagonistas y los recuerdos que forman parte de la memoria colectiva de la localidad.

La sesión incluirá también la proyección de ‘Jardín de plástico’, de la cineasta de Vimianzo Daniela González Mouzo. El cortometraje resultó ganador de un concurso organizado por la OCU en colaboración con Netflix con motivo del 50 aniversario de la organización. La directora participará en un coloquio posterior con el público. La música tendrá también su espacio al mediodía con una sesión vermú a cargo de Luama Son Sistema.

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A las 18.00 horas comenzará la proyección de las doce obras finalistas, elegidas entre los 66 trabajos inscritos. En la categoría General competirán ‘Amor líquido’, ‘Alicia no país do esquecemento’, ‘O refuxio’, ‘Nas ondas do tempo’, ‘O costume do traballo’ y ‘A do Insta’.

Por su parte, la categoría Escolar contará con ‘Nariz de Ouro’, ‘Mariña, a serea do castelo’, ‘Os poetas e o lume’, ‘Midsommar’, ‘Toda a verdade?’ y ‘Soñar’. Además de los premios concedidos por el jurado, los asistentes podrán participar en la elección de los cortometrajes ganadores mediante la votación del público en ambas categorías.

Un homenaje a Mabel Montes

La actividad se trasladará por la noche a la Praza Jorge Mira, donde la banda de rock bergantiñana Mal Juicio abrirá la programación musical a las 22.00 horas.

Una hora después, a las 23.00, comenzará la gala de entrega de premios, en la que se darán a conocer los cortometrajes ganadores de esta sexta edición. La ceremonia tendrá un significado especial por el homenaje a Mabel Montes, periodista natural de Zas que falleció en enero y que fue una de las personas implicadas en la puesta en marcha de los Premios Fouciño en 2016.

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El festival ha decidido mantener vivo su recuerdo dando su nombre al premio honorífico, que pasará a denominarse ‘O Fouciño de Mabel’ de manera permanente.

Tras la entrega de galardones, la celebración continuará con las actuaciones de ünder & Diego Flâneur, a las 00.00 horas; Laura LaMontagne, a las 01.15; y Skanderani, a las 02.30. Ningún DJ será el encargado de cerrar la fiesta a partir de las 03.40 horas.

La jornada pondrá el broche a tres días de programación que este viernes estuvieron dedicados especialmente a la animación gallega. Durante la mañana, Raquel Rodríguez ofreció un encuentro formativo al alumnado del IES de Baio sobre los procesos de creación audiovisual. Por la tarde, el Local Fouciño acogió una sesión de cortometrajes integrada por ‘Homeless Home’, de Alberto Vázquez; ‘The Monkey’, de Xosé Zapata y Lorenzo Degl’Innocenti; ‘Sandwich Cat’, de David Fidalgo; y ‘O corpo de Cristo’, de Bea Lema. La actividad se completó con un concurso de doblaje en directo.